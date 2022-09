Napoli x Torino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Neste sábado (1), Napoli busca se manter na liderança da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando se manter na liderança do Campeonato Italiano, o Napoli recebe o Torino neste sábado (1), às 10h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, pela abertura da oitava rodada da Serie A. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com cinco vitórias e dois empates nos primeiros sete jogos, o Napoli busca estender sua invencibilidade com uma vitória no Stadio Diego Armando Maradona.

Ainda sem contar com Victor Osimhen e Matteo Politano, o técnico Luciano Spalletti pode manter Giacomo Raspadori e Elif Elmas na equipe titular.

Do outro lado, o Torino, com 10 pontos, vem de duas derrotas consecutivas e busca a recuperação.

O técnico do Torino, Ivan Juric segue sem contar com Pietro Pellegri e Mergim Vojvoda, lesionados. Antonio Sanabria e Wave Aina são os mais cotados para iniciarem entre os titulares.

Em 148 jogos disputados entre as equipes, o Napoli soma 50 vitórias, contra 39 do Torino, além de 59 empates. No último encontro, válido pelo Italiano 21/22, o Napoli venceu por 1 a 0.

Escalações:

Escalação do provável NAPOLI: Meret; Rui, Kim, Rrahmani, Di Lorenzo; Elmas, Anguissa, Lobotka; Kvaratskhelia, Raspadori, Zielinski.

Escalação do provável TORINO: Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Aina; Lázaro, Linetty, Lukic, Vlasic, Sanabria; Seck, Radonjic.

Desfalques

Napoli

Victor Osimhen e Matteo Politano, lesionados, seguem fora.

Torino

Pietro Pellegri e Mergim Vojvoda, lesonados, são desfalques.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Estádio Diego Armando Maradona – Nápoles, ITA

• Arbitragem: LUCA MASSIMI (árbitro)