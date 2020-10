Napoli recebe W.O. contra Juventus e perde ponto após ser impedido de viajar

Napolitanos foram proibidos de viajar para Turim e duelo contra a Juve, que seria no dia 4 de outubro, não aconteceu

A foi declarada vencedora por W.O. no jogo que não aconteceu no último dia 4 de outubro contra o . O time bianconeri chegou a entrar em campo, mas os adversários nem viajaram para Turim. A justiça desportiva italiana não só deu a vitória por 3 a 0 para a Juve, como puniu o Napoli com a perda de um ponto na Tim.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O time napolitano foi impedido de viajar a Turim para o jogo contra no Allianz Stadium pelas autoridades de saúde locais depois que dois jogadores, Piotr Zielinski e Eljif Elmas, testaram positivo para Covid-19 junto a outro funcionário do clube.

Mais times

A alegação para punir o Napoli foi de que o time não cumpriu os protocolos da Serie A Tim. O juiz Gerardo Mastrandrea considerou que o time violou tais protocolos e sentenciou asreclamações dos napolitanos como inadmissíveis. Mesmo com os casos positivos no elenco, o Napoli não teve o apoio da liga italiana, que afirmou que não havia impeditivos para o time estar em campo.

“O Conselho da Lega Calcio também aprovou um conjunto de regras que podem levar ao adiamento de um jogo apenas com vários casos de jogadores com resultado positivo para o vírus”, anunciou a liga em comunicado. “Essas condições não podem ser aplicada ao atual caso do Napoli no momento e não há decisões das autoridades locais que impeçam o jogo de ser disputado".

Mais artigos abaixo

A decisão de não viajar partiu da Autoridade de Saúde Local (ASL) de Nápoles. O elenco napolitano já estava no aeroporto, pronto para a viagem. Porém, o time foi proibido de viajar e foi imposto aos atletas e funcionários do time quarentena de 14 dias - que se encerrou na última terça-feira, 13 de outubro.

Ainda cabe recurso ao Napoli para tentar reveter a punição.