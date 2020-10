Juventus escala time, Napoli não aparece em campo: visitantes vão perder por WO?

Time de Gattuso não viajou a Turim após casos de novo coronavírus, o que contrariou orientação da Serie A

A pode somar três pontos em circunstâncias bastante polêmicas depois de entrar em campo no Allianz Stadium para enfrentar o neste domingo, apesar da ausência do adversário.

Os visitantes foram impedidos de viajar a Turim pelas autoridades de saúde locais depois que dois jogadores, Piotr Zielinski e Eljif Elmas, testaram positivo para Covid-19 junto a outro funcionário do clube.

O jogo foi oficialmente cancelado 45 minutos após o apito inicial pelo árbitro, decisão que provavelmente será muito contestada pelos visitantes na sequência da .

A equipe de Gennaro Gattuso manifestou esperança de poder adiar a partida, tal como o conseguiu antes de enfrentar o e após o registro de dez casos de novo coronavírus no clube.

Apesar disso, porém, os bianconeri anunciaram no sábado que entrariam em campo independentemente da falta de adversários, indicando que a partida poderia, portanto, ser perdida pelos visitantes, com os donos da casa vencendo por 3 a 0 conforme prevê o regulamento em caso de WO.

O presidente da Juve, Andrea Agnelli, pronunciou-se após o cancelamento da partida: "o presidente do Napoli [Aurelio] De Laurentiis me mandou uma mensagem e eu respondi que (nós), como sempre, cumprimos as regras. Ele queria adiar o jogo, mas temos regulamentos que nos dizem como devemos proceder. Cada setor tem suas regras e precisamos respeitá-las. Não acho que a ASL (autoridade local de saúde) de Nápoles possa intervir (...) Prefiro sempre vencer em campo”, declarou

Andrea Agnelli: "Conversei com De Laurentiis há alguns dias e disse a ele que cumpro os regulamentos." — JuventusFC (@juventusfcpt) October 4, 2020

O técnico Andrea Pirlo fez três mudanças em relação à equipe que empatou por 2 a 2 com a no jogo anterior, com Paulo Dybala, Arthur e Rodrigo Bentancur entrando na equipe titular contra o Napoli - evidentemente se a partida tivesse ocorrido.

A Serie A reforçou a posição da Juventus antes do jogo deste domingo, afirmando que não existem leis que impeçam o Napoli de estar em campo, apesar dos testes positivos.

“O Conselho da Lega Calcio também aprovou um conjunto de regras que podem levar ao adiamento de um jogo apenas com vários casos de jogadores com resultado positivo para o vírus”, anunciou a liga em comunicado. “Essas condições não podem ser aplicada ao atual caso do Napoli no momento e não há decisões das autoridades locais que impeçam o jogo de ser disputado".

O Napoli venceu as duas primeiras partidas desta temporada, enquanto a Juve somou quatro pontos até o momento. Portanto, caso o WO e o 3 a 0 sejam confirmados, a equipe de Cristiano Ronaldo e companhia ultrapassaria o rival na tabela.