Napoli: eis o resultado dos exames de Buongiorno e Lucca, o comunicado

Em casa do Napoli chegaram os resultados dos exames de Alessandro Buongiorno e Lorenzo Lucca depois das respetivas lesões. Eis o comunicado:

"Alessandro Buongiorno foi hoje submetido, na clínica Jean Mermoz Prívate Hospital, em Lyon, a uma intervenção cirúrgica de reparação da raiz do menisco medial do joelho direito. A operação foi perfeitamente bem-sucedida. Após um período de imobilização, Buongiorno iniciará a reabilitação.

Depois da lesão sofrida ontem num amigável, Lorenzo Lucca foi submetido a exames de diagnóstico que evidenciaram uma distensão de baixo grau do ligamento peroneoastragálico anterior".



