Napoli consegue na Champions League o que nem o time de Maradona conseguiu

A campanha 2022/23 da equipe italiana será histórica de qualquer forma e traz consigo uma mensagem importante

O Napoli vive um momento dos sonhos em sua história. A equipe lidera o Campeonato Italiano de forma isolada e agora, após bater o Eintracht Frankfurt nas oitavas da Champions League, conseguiu o que nem mesmo a famosa equipe em que brilhava Diego Maradona, entre os anos 1980 e 1990, conseguiu: alcançou as quartas de final da maior competição de clubes da Europa.

Ainda que valha a contextualização, uma vez que o formato do torneio europeu na época de Maradona era bem diferente do atual, é um feito e tanto o dos garotos treinados por Luciano Spalletti. Ainda mais levando em consideração a jornada de um clube que declarou falência, foi às divisões mais fundas do futebol italiano e caiu no ostracismo até, em décadas mais recentes, retornar ao cenário competitivo do jogo.

Com Maradona, o Napoli disputou apenas duas vezes a então Copa dos Campeões da Europa. Era uma época em que o torneio honrava o nome que tinha, ou seja, contava apenas com times campeões de suas respectivas ligas nacionais. Todos se enfrentando em mata-matas. Em 1987 os italianos enfrentaram o Real Madrid logo na primeira fase e foram eliminados. Em 1990, passaram pelo Újpesti Dózsa, da Hungria, mas não evitaram a decepção de uma queda para o Spartak de Moscou, nos pênaltis, na segunda rodada.

Getty

Após o já citado período de rebaixamentos e refundação, as melhores campanhas do Napoli na Champions League haviam sido em 2011/12, 2016/17 e 2019/20. Ali a barreira foi as oitavas de final. Esta barreira agora foi quebrada.

Getty

A campanha 2022/23 do Napoli será histórica de qualquer forma. Depois de avançarem às quartas de final da Champions League, fazendo o que nem o time de Maradona conseguiu, a missão volta a ser fazer justamente o que o Napoli de Diego fez: ser campeão italiano. O terceiro Scudetto napolitano, o primeiro após 1990, está em contagem regressiva para ser oficializado e traz consigo uma mensagem importante: não duvide deste time.