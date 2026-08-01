Noa Lang pode já ter feito seu último jogo pelo Napoli, informa a Voetbal International. O atacante de lado queria brigar por sua chance com o novo treinador Massimiliano Allegri, mas o clube prefere vê-lo sair.

No verão passado, o Napoli ainda pagou 25 milhões de euros ao PSV para contratar Lang, mas sua passagem pela Itália não foi exatamente um sucesso. O atacante de lado tinha muita dificuldade para se entender com o então técnico Antonio Conte e, por isso, saiu por empréstimo para o Galatasaray no inverno.

“Como vou dizer isso de uma maneira normal... Não deu certo com o treinador. Vamos deixar assim”, disse Lang na época, em entrevista à ESPN. “Eu sei que na Holanda vocês costumam pensar que a culpa é minha, mas um dia isso ainda vai vir à tona. Tenho uma boa relação com quase todo mundo dentro do clube. Esse comportamento político não combina comigo.”

Na Turquia, Lang depois se recuperou um pouco, mas mesmo assim o Galatasaray abriu mão de uma contratação definitiva. Dessa forma, Lang estava determinado a buscar uma nova chance no Napoli, mas, depois de algumas semanas na pré-temporada, os italianos chegaram à conclusão de que ele pode sair.

Por um valor fixo de 25 milhões de euros, Lang certamente pode ser contratado, mas o Napoli também está aberto a um novo período de empréstimo. O holandês tem contrato até meados de 2030.

Ainda se sabe pouco sobre um possível novo clube para Lang. Enquanto isso, houve contato com a Roma, mas o clube desistiu da transferência. O técnico Gian Piero Gasperini não estava totalmente convencido.

Na Bélgica, há grande expectativa por um retorno do atacante de lado. No Club Brugge, Lang talvez tenha vivido o período mais bem-sucedido de sua carreira. A imprensa belga, porém, também vê obstáculos no caminho: segundo relatos, Lang recebe no Napoli cerca de 2,5 a 2,8 milhões de euros líquidos por temporada.