"Não souberam perder" - João Pedro detona Luis Enrique e PSG após confusão na final do Mundial de Clubes

O atacante brasileiro explicou o desentendimento após o apito final do Mundial e criticou o treinador do PSG devido à briga na final do Mundial de Clubes

O QUE ACONTECEU?

Logo após a vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre atual campeão da Champions League, a comemoração dos ingleses foi interrompida por uma confusão generalizada em campo. No centro do tumulto estava o técnico do PSG, Luis Enrique, que se envolveu diretamente na briga.

O CONTEXTO

O espanhol chegou a agredir João Pedro com as mãos em seu pescoço, derrubando o jogador no gramado com o contato. Luis Enrique alegou que tentava acalmar os ânimos, mas jogadores e membros das comissões técnicas de ambas as equipes acabaram entrando na confusão.

O QUE JOÃO PEDRO DISSE

Em entrevista ao SporTV após a partida, o brasileiro explicou sua versão: “Eu fui proteger o Andrey. Vi que os jogadores estavam rodeando o Andrey. Como bom brasileiro fui proteger um amigo. Foi chegando muita gente, naquele bolo acabei tomando um empurrão. Faz parte. Eles não souberam perder acredito eu, né. Faz parte. Agora é comemorar”

VOCÊ SABIA?

Durante a entrevista, João Pedro se emocionou ao lembrar dos dois gols contra o Fluminense, clube que o revelou, na semifinal: "Fiquei 40 dias de férias, chego no meio do campeonato, com grandes equipes. O que eu estou vivendo é inexplicável. Não sei o que falar. Vinha trabalhando com um personal trainer. Chegou, elimino um time que me deu tudo.... Foi difícil. Minha primeira final. Estou vivendo o inexplicável. Dois gols na semifinal, um na final. Inexplicável."

O QUE VEM POR AÍ PARA LUIS ENRIQUE E JOÃO PEDRO?

Luis Enrique aguarda agora uma possível punição por parte da Comissão Disciplinar da FIFA. Segundo o Mundo Deportivo, o treinador do PSG pode pegar até três jogos de suspensão, dependendo do que constar no relatório do delegado da partida. Cartões vermelhos recebidos no Mundial, como o de Joao Neves, expulso contra o Chelsea, não são transferidos para outras competições.

Por outro lado, João Pedro teve uma chegada impactante nos Blues e também comentou sobre as especulações de convocação à seleção brasileira: "O Ancelotti eu tenho que fazer meu trabalho. Muito feliz pelo momento que estou vivendo, é continuar trabalhando que vai dar tudo certo", declarou.