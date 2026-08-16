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Jonas Rütten

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Não só Giannis Konstantelias! BVB deve fechar o próximo golpe de mercado

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G. Konstantelias

A ofensiva do Borussia Dortmund no mercado de transferências ganha ainda mais força. Ao que tudo indica, além de Giannis Konstantelias, Joey Veerman também está muito perto de assinar com o Borussia Dortmund.

Como informam a Sky e o Eindhovens Dagblad, em breve o meio-campista também vai se juntar aos aurinegros.

Segundo a publicação, o BVB vai acionar uma cláusula de rescisão no contrato de Veerman com o PSV Eindhoven e contratar o jogador de 27 anos por uma taxa de transferência fixada em contrato, que deve ficar entre 22 e 25 milhões de euros. Veerman fará exames médicos na segunda-feira e assinará com o BVB até 2031.

O BVB estava, de fato, sob pressão de tempo para fechar a contratação do jogador da seleção holandesa, que soma 14 partidas, já que a cláusula perderia a validade em poucos dias, em 21 de agosto. Isso foi até sugerido pelo próprio Veerman, quando foi questionado pela ESPN sobre o interesse vindo de Dortmund. "Se isso acontecer, seria uma grande opção para mim. Esperei por isso durante anos", disse ele, antes de acrescentar em tom de brincadeira: "Se eles realmente me querem tanto assim, precisam se apressar."

Reforço do BVB, Veerman chega após a melhor temporada de sua carreira

Veerman é titular absoluto há anos no meio-campo do PSV e apresentou números impressionantes na temporada passada. Em 30 jogos da liga, ele deu 14 assistências e marcou oito gols. Também graças às suas atuações, Eindhoven substituiu o Ajax como principal força da Eredivisie nos últimos anos e comemorou três títulos seguidos. Em 198 jogos oficiais pelo PSV, Veerman soma 31 gols e 67 assistências.

O fato de o BVB, após a transferência frustrada de Said El Mala, investir de outra forma o orçamento originalmente previsto para a joia do Colônia e querer contratar, além de um jogador ofensivo, também um meio-campista central, já havia sido indicado pelo diretor esportivo Ole Book à margem do amistoso contra a Roma no sábado.

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"É prudente da nossa parte lidar com isso", disse Book, ao falar sobre mais uma contratação para o meio-campo, em meio à tripla carga que se aproxima com copa, liga e Champions League: "Vimos hoje que temos jogadores muito bons para a posição. Por outro lado, é preciso dizer que não temos muitos jogadores muito bons para a posição."

Veerman agora se junta em Dortmund ao quarteto já estabelecido formado por Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka e Marcel Sabitzer, todos eles atuando no meio-campo central. Chukwuemeka também pode ser utilizado em uma função mais ofensiva.

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BVB está perto de acertar a contratação do querido da torcida do PAOK, Konstantelias

Além de Veerman, Giannis Konstantelias também deve se juntar em breve ao BVB como reforço ofensivo. O jogador de 23 anos já está em Dortmund para realizar exames médicos. O custo pode chegar a 30 milhões de euros.

No momento, porém, ainda há grande resistência entre os torcedores do PAOK, que querem impedir a transferência de Konstantelias, como já ocorreu em 2025, quando havia um acordo com o VfB Stuttgart.

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