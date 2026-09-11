Naturalmente, todos foram imediatamente até ele. Harry Kane, que havia dado a assistência para esse importante e já bastante tardio 1 a 0 contra o FK Bodö/Glimt, apertou Jamal Musiala no ombro, Aleksandar Pavlovic o abraçou, Jonathan Tah esboçou uma pequena reverência ao lhe dar a mão. Foi uma comemoração um pouco mais entusiasmada do que normalmente seria habitual em um 1 a 0 aos 47 minutos da primeira rodada da Champions League contra um azarão da Noruega - embora esse gol, finalizado com convicção, tenha sido de fato muito bonito.

Quando Jamal Musiala foi substituído mais tarde, o técnico Vincent Kompany também o cumprimentou com aplausos de maneira um pouco mais encorajadora do que o normal. O abraço entre eles foi longo. "Eu e provavelmente 75 mil no estádio e ainda mais em frente à televisão ficamos felizes com esse gol", disse Kompany depois.

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O gol de Jamal Musiala contra o Bodö/Glimt foi um alívio duplo

O gol de Musiala foi um alívio duplo. Porque foi justamente o gol que abriu o placar em um jogo até então bastante travado contra um adversário que defendia de maneira muito compacta e cautelosa, e que afinal terminou em 5 a 0, como se esperava, após 90 minutos. Mas, acima de tudo, porque Musiala marcou em sua primeira partida como titular nesta ainda jovem temporada.

Faz pouco mais de três semanas que Musiala, pela segunda vez em poucos dias, caiu desorientado no gramado durante um amistoso, algo que mais tarde foi explicado com "ausências temporárias, breves, mas bem tratáveis", decorrentes de uma disfunção neurológica. Naquele momento, Musiala já convivia havia mais de um ano com essa forma de epilepsia, sem que isso tivesse sido notado pelo público; provavelmente em decorrência de uma mudança na medicação, ocorreram então os dois colapsos durante as partidas. Após sua breve participação no fim de semana passado contra o Schalke, Kompany voltou a escalar o meia desde o início contra o Bodö.

"O fato de ele fazer o 1 a 0 são dessas histórias que o futebol escreve, mas esse garoto também mereceu", disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl. Mas o fato de Musiala ter feito o 1 a 0 também foi lógico: ao lado de Joshua Kimmich, Musiala havia sido o bávaro mais chamativo no travado primeiro tempo; ele atuou com afinco, em parte até com excesso de vontade. Como se também quisesse mostrar a si mesmo que estava de volta.

Qual lesão Jamal Musiala teve?

"A sensação que tive hoje é uma sensação que eu não tinha havia algum tempo", disse Musiala após a partida, de forma aberta, à DAZN. Porque não havia sido apenas a questão das ausências: depois de sua grave fratura da fíbula na Copa do Mundo de Clubes, em um momento em que estava em forma absoluta de topo, e de uma longa reabilitação na sequência, às vezes parecia que ele havia perdido a confiança no próprio corpo e em suas capacidades exorbitantes. Muitas vezes, Musiala pareceu carecer de leveza na temporada passada.

Depois da Copa do Mundo, ele ainda passou por uma cirurgia para retirar uma placa que antes havia estabilizado a tíbia após a fratura. "Agora quero voltar passo a passo ao meu nível com essa sensação de leveza em campo, com alegria e diversão", explicou. O "apoio do Bayern, dos jogadores e dos treinadores realmente me ajudou muito."

De fato, Kompany também havia enfatizado repetidamente na temporada passada que não tinha absolutamente nenhuma dúvida de que Musiala voltaria a se encontrar. Agora ele disse: "Sabíamos que esse momento chegaria. Para Jamal, claro, é algo super. Como jogador de ponta, você precisa de confiança para entrar no ritmo. E, naturalmente, momentos como esses são muito, muito importantes", afirmou.

Michael Olise só alcança nível de classe mundial quando Musiala já não está mais em campo

Mas o Bayern de Munique não seria o Bayern de Munique se a ascensão de Musiala não também colocasse o técnico diante de desafios. A questão de quem Kompany deve escalar como camisa 10 não ficará mais fácil de responder quanto mais jogadores voltarem de lesão.

Lennart Karl, por exemplo, voltou a entrar contra o Bodö, assim como o reforço Ismael Saibari. E Serge Gnabry também não deve continuar lesionado por muito mais tempo. Claro, todos eles são flexíveis e também podem atuar em outras posições, mas isso não necessariamente facilita a vida de Kompany.

E há ainda um caso especial. Porque Michael Olise, que por muito tempo esteve em grande parte invisível, até melhorou no jogo depois do 1 a 0 de Musiala, mas só realmente atingiu a forma de classe mundial quando Musiala já estava no banco e ele pôde ocupar a posição de camisa 10, como faz na seleção francesa.

Já durante a Copa do Mundo, surgiu a pergunta se Kompany realmente poderia se dar ao luxo de seguir escalando esse talentoso camisa 10 do Bayern predominantemente na ponta direita. A resposta do treinador do Bayern em todos os jogos oficiais até aqui, incluindo a Supercopa, havia sido simplesmente "Sim": Olise sempre atuou pela direita e, apesar de três gols e uma assistência, não conseguiu convencer por completo nas quatro partidas anteriores.

Contra o Bodö, a tendência parecia se confirmar: Olise demorou a entrar no jogo, muitas vezes se enrolou nos dribles e também mostrou algumas deficiências nos passes. Mas, quando Musiala fez o 1 a 0 e, na sequência, o Bodö/Glimt passou a dar cada vez mais espaço aos muniquenses, Olise floresceu. Primeiro, deu a assistência para o 2 a 0 de Harry Kane com uma bela cobrança de falta alçada na área e, quando Musiala foi descansar após 65 minutos e Olise pôde ir para o centro, ainda marcou seus dois gols.

Mas a gestão do elenco está entre as maiores qualidades de Kompany.



