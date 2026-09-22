O francês Kylian Mbappé tem sido alvo de intenso escrutínio há vários dias. Enquanto concede diversas entrevistas para explicar por que merece vencer a Bola de Ouro deste ano, o astro do Real Madrid atrai cada vez mais críticos, convictos de que ele não merece o prêmio individual.
Mbappé está entre os trinta candidatos indicados para vencer a Bola de Ouro, na cerimônia marcada para acontecer na capital britânica, Londres, no próximo dia 26 de outubro.
Entre esses que se opõem estava o rapper francês Booba, que criticou a arrogância do atacante do Real Madrid, explicando que ele ainda pode vencer a Bola de Ouro por um motivo estranho.
Booba disse em um vídeo publicado em sua conta no Instagram: "Por outro lado, pessoal, não se surpreendam se o Kiki vencer a Bola de Ouro. Considerando sua arrogância e autoconfiança, considerando a corrupção, e considerando a situação da Fifa e do mundo".
E acrescentou, segundo o site francês "Foot Mercato": "Há uma possibilidade de o prêmio ser fraudado. Pode ser uma fraude completa, meu amigo, apenas para vender camisas. Porque, neste mundo, ele corta o limão. Então digo: fiquem atentos. Ninguém sabe!".
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