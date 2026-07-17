Não são 15 minutos: é definida oficialmente a duração do intervalo entre os dois tempos da final

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) resolveu a polêmica em torno da duração do intervalo entre os dois tempos da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, que será disputada no domingo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, confirmando que ele não ultrapassará 17 minutos, o que representa um aumento de dois minutos em relação ao tempo habitual.

A FIFA informou oficialmente às federações espanhola e argentina que 11 minutos do intervalo serão dedicados a apresentações musicais das estrelas Shakira, Madonna e Justin Bieber, em um tempo muito menor do que o inicialmente planejado, após relatos anteriores indicarem que as apresentações poderiam durar mais de meia hora.

A FIFA esclareceu que o tempo restante, de cerca de 6 minutos, será dedicado à montagem e desmontagem do palco das apresentações musicais e à irrigação do gramado, algo que preocupa especialmente a seleção espanhola, já que o gramado do MetLife parecia, em partidas anteriores, muito seco e mais lento do que o normal.

Não houve nenhuma alteração nos intervalos para hidratação, que se tornaram uma característica comum nesta edição da Copa do Mundo devido às altas temperaturas registradas na maioria das partidas; haverá dois intervalos, como de costume, um em cada tempo.

Essa decisão visa dissipar as preocupações de ambas as equipes quanto ao impacto de um intervalo prolongado na condição física e na concentração dos jogadores na partida mais importante da história do futebol, que deverá contar com mais de 80 mil espectadores no estádio e milhões de telespectadores em todo o mundo.