O jogador da seleção sub-21 da Espanha Pablo Garcia se transferiu no Deadline Day, pouco antes do fechamento da janela, do Real Betis para o rival de LaLiga Racing Santander. Segundo a imprensa espanhola, o clube vai pagar 5,5 milhões de euros por 50% dos direitos de transferência, e o novo contrato é válido até 2030.

Em sua saída, já tarde da noite, o jogador de 20 anos foi despedido por inúmeros torcedores no centro de treinamento e, ao lado da mãe no carro, derramou lágrimas amargas. Isso porque, na verdade, ele nem queria deixar o clube.

Como informa o as , o clube precisou liberar sua joia da base, que já está há 15 anos no clube, mas ainda assim não queria perder os direitos completos sobre o jogador. Como pano de fundo da venda, é apontada uma redução dos custos salariais para poder registrar o ex-jogador do Real Dani Ceballos, que está sem clube.

Pablo Garcia fala diretamente em retorno durante despedida

"É um momento muito difícil para todos, mas precisamos manter a cabeça erguida e olhar para a frente. Espero voltar, é isso que todos nós desejamos", disse Garcia no caminho para o aeroporto com os pais, em conversa com jornalistas.

"Houve muitas coisas sobre as quais eu não podia influenciar; eu gostaria que tudo tivesse acontecido da forma como todos nós esperávamos. Muito obrigado, de todo o coração, a todos os torcedores do Betis", prosseguiu.

Seu pai acrescentou à Radio COPE: "Isso é realmente duro para nós. Se os torcedores do Betis já se sentem assim, imaginem como devemos estar nos sentindo. Foram 15 anos, uma eternidade inteira." Garcia disputou até aqui 33 partidas oficiais pelo Real Betis e marcou três gols.