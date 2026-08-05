Nmecha está atualmente, supostamente, na lista de desejos do Newcastle United - mas Book não acredita que uma transferência vá acontecer. "Eu consideraria uma transferência altamente improvável. Claro que, em teoria, sempre podem surgir somas astronômicas, mas no caso de Felix Nmecha posso praticamente descartar isso neste verão", disse Book aos jornalistas no treino do BVB.

Com suas atuações na temporada passada e também nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, Nmecha despertou o interesse de grandes clubes. O Real Madrid também chegou a ser ligado a ele em determinado momento, mas o suposto interesse não se concretizou. Atualmente, o Newcastle United busca reforços para o meio-campo central após a saída de Sandro Tonali e a transferência iminente de Bruno Guimaraes para o Arsenal. Nesse cenário, Nmecha seria o nome desejado pelos Magpies.

Segundo relatos, Nmecha tem uma cláusula de rescisão em seu contrato, que, no entanto, só passa a valer no próximo verão: então, ele poderá deixar o clube, supostamente, por 80 milhões de euros. Quando o interesse do Real possivelmente ainda existia, falava-se em 120 milhões de euros como limite de dor do Dortmund - mas agora Ole Book praticamente descarta uma saída de forma categórica.

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Felix Nmecha se transferiu em 2023 por 30 milhões de euros do Wolfsburg para o Borussia. Após dificuldades iniciais - também por causa de lesões - ele se firmou sob o comando do técnico Niko Kovac como peça importante no meio-campo defensivo. É ali que ele também está claramente nos planos do BVB para a próxima temporada, ao lado de Jobe Bellingham. Na temporada passada, ele somou cinco gols e três assistências em 42 jogos oficiais pelos aurinegros.