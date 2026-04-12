Não participou da partida de ida... A definição da posição de Salah para o confronto contra o Paris Saint-Germain

Uma reportagem divulgada hoje, domingo, revelou a situação do egípcio Mohamed Salah em relação à sua participação contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

A partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain está marcada para a próxima terça-feira, na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O holandês Arne Slot, técnico do Liverpool, manteve Mohamed Salah no banco de reservas durante toda a última partida contra o Paris Saint-Germain.

Mohamed Salah foi escalado na partida entre Liverpool e Fulham, ontem, sábado, válida pela 32ª rodada da Premier League, e o “Faraó Egípcio” marcou o segundo gol dos Reds.

O site “Foot Mercato” informou que, após marcar um gol na vitória do Liverpool sobre o Fulham, espera-se que Mohamed Salah faça parte da escalação titular dos Reds contra o Paris Saint-Germain.

O Liverpool perdeu por 2 a 0 na semana passada e enfrentará uma tarefa difícil, especialmente porque precisará vencer por uma diferença de três gols.

O Liverpool apresentou um desempenho fraco na partida de ida, não acertou nenhum chute a gol, e precisará corrigir isso na partida de volta na tentativa de conseguir a virada e se classificar para as semifinais.

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