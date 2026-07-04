A Argentina, atual campeã, passou por momentos de tensão antes de conseguir garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com uma vitória dramática por 3 a 2 sobre a surpreendente seleção de Cabo Verde na prorrogação, marcando assim um confronto acirrado com o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida, disputada na noite de sexta-feira, testemunhou um confronto emocionante entre os atuais campeões mundiais e os principais favoritos ao título, e uma seleção que vem apresentando um desempenho surpreendente em sua primeira participação na história da Copa do Mundo.

Apesar do domínio da Argentina no início da partida e da posse de bola, isso não se traduziu em chances reais de gol. A primeira oportunidade concreta surgiu aos 15 minutos, quando Lionel Messi se viu em espaço livre no lado esquerdo da grande área após um passe de Thiago Almada, mas seu chute rasteiro e cruzado passou rente à trave direita.

O atacante argentino teve outra chance em uma cobrança de falta, mas o goleiro Fozinia estava atento (18º minuto), antes que a Argentina finalmente marcasse seu gol logo após o intervalo para hidratação, quando Lionel Messi passou por Deni Borges no lado direito da grande área após um passe em profundidade de Lisandro Martínez e mandou a bola para o fundo da rede de Fozinia (minuto 29).

O sétimo gol de Messi no torneio deu um pouco de tranquilidade à Argentina, já que a seleção do tango, calma e satisfeita com a vantagem, não precisava pressionar ofensivamente. Perto do fim do primeiro tempo, Enzo Fernández tentou chutar da entrada da área, mas Fozinia desviou a bola para a direita do gol (minuto 45).

No segundo tempo, a Argentina diminuiu a pressão, o que permitiu que Cabo Verde aproveitasse a oportunidade. Surgiram chances para os “Tubarões Azuis”, como o chute de Deroy Duarte da entrada da área, que passou muito perto do gol (54º minuto).

A surpresa aconteceu aos 59 minutos, quando o jogador nº 14 de Cabo Verde mandou a bola para o fundo da rede de Emiliano Martínez com um chute rasteiro preciso à esquerda do gol, após passe de Ryan Mendes pelo lado direito da grande área (empate em 1 a 1).

A Argentina tentou recuperar a vantagem, mas Lionel Messi desperdiçou uma chance cara a cara com Vazinha (63º minuto), enquanto o goleiro de Cabo Verde se destacou, desviando a cobrança de falta de Messi para fora, à direita do gol (73º minuto).

A Argentina pressionou e, após um cruzamento de Nahuel Molina, Roberto López subiu para desviar a bola de cabeça por cima de Enzo Fernández, levando-a para escanteio (81º minuto), As chances se sucederam na área de Cabo Verde, mas os “Tubarões Azuis” resistiram; Fozinia chegou a defender com brilhantismo uma cobrança de falta de Lionel Messi (90+5), levando as duas equipes à prorrogação.

Não demorou muito para que a Argentina recuperasse a vantagem: em um escanteio pela esquerda, Lionel Messi passou a bola para Alexis McAllister, que desviou de cabeça; e, no lado direito da área, Lisandro Martínez chutou com efeito no ângulo superior esquerdo (92º minuto).

Mas Cabo Verde não perdeu as esperanças: após um passe de Jamero Monteiro pela esquerda da área, Sidney Cabral chutou uma bola magnífica no canto superior direito do gol de Emiliano Martínez (103º minuto).

Na segunda parte da prorrogação, a Argentina recuperou a vantagem com dificuldade a partir de um escanteio, que Cristian Romero desviou de cabeça para o fundo da rede (111º minuto), enquanto Cabo Verde continuou pressionando até o fim, principalmente com uma cobrança de falta perigosa de Sidney Cabral defendida pelo goleiro (116º minuto).

Com essa vitória difícil por 3 a 2, a Argentina se classifica para enfrentar o Egito, que conquistou uma vitória histórica sobre a Austrália nos pênaltis (1 a 1, 4 a 2), em um confronto emocionante que reunirá os campeões mundiais e os Faraós nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.