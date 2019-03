'Não gosto de vencer assim, desculpa', diz Guardiola após gol irregular

Manchester City eliminou o Swansea da FA Cup ao vencer por 3 a 2, mas um gol foi irregular e outro nasceu de pênalti, no mínimo, polêmico

Pep Guardiola, técnico do , pediu desculpas neste sábado após seu time vencer por 3 a 2 o , pela , beneficiado pela ausência do VAR, tecnologia usada em outras partidas do torneio. Depois de sair perdendo por 2 a 0, o City virou com um pênalti polêmico a favor e um gol irregular.

"O VAR está sendo usado em muitos lugares na Europa, mas não aqui. Não gosto de vencer assim. Desculpa", declarou o treinador espanhol após o jogo disputado no .

Quando o Swansea vencia por 2 a 1, o árbitro marcou um pênalti sobre Sterling, mas as imagens mostraram Carter-Vickers acertando a bola. Aguero bateu e converteu, empatando o duelo eliminatório por 2 a 2.

Mais tarde, o próprio Aguero completou cruzamento da esquerda de cabeça e virou a partida, mas o argentino estava impedido, lance que seria facilmente resolvido com o auxílio do VAR. Neste caso, dois dos três gols do Manchester City provavelmente teriam sido anulados.

Para piorar a situação, o Liberty Stadium, palco do duelo deste sábado, tem a tecnologia do VAR disponível, mas a FA (Football Association) decidiu não usá-la porque o Swansea está na segunda divisão inglesa.