O atacante da seleção alemã pôde atuar durante os 90 minutos completos na vitória por 3 a 2 de quarta-feira, mas não deixou uma impressão duradoura. Na estreia da liga contra o Liverpool (2 a 2), o novo técnico dos Magpies, Matthias Jaissle, ainda havia deixado o atacante no banco.

Depois de um bom início na temporada passada, após sua transferência de 70 milhões de euros vinda do VfB Stuttgart, Woltemade viveu uma temporada difícil sob o comando do técnico Eddie Howe, que chegou a utilizá-lo no meio-campo em alguns momentos. Já no fim da temporada, surgiram especulações de que os Magpies queriam se desfazer de sua cara contratação. Até aqui, porém, Woltemade permaneceu - e agora reuniu poucos argumentos a seu favor.

"Enquanto outros receberam boas bolas, nada funcionou para o jogador da seleção alemã", resumiu o Chronicle, o jornal de Newcastle. "A falta de disposição para ir aonde dói é motivo de preocupação", acrescentou o veículo. Ao que tudo indica, o estilo de jogo de Jaissle, que aposta em muita correria e pressão, também não favorece especialmente Woltemade, já que o alemão é um jogador ofensivo que quer ser envolvido nas combinações.

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"Não gosto de dizer isso, mas Nick Woltemade não foi feito para o futebol inglês", postou um torcedor do Newcastle, segundo a Sport Bible. "Chegou a hora de vendê-lo", acrescentou ele, "dá para ver simplesmente que não está dando certo para ele". Outro torcedor dos Magpies completou: "Desculpem, mas temos de vender Woltemade."

O fato de o clube ter pago uma grande quantia por ele há um ano não torna a situação mais fácil para o Newcastle: "Eu aceitaria o prejuízo e venderia Woltemade por qualquer valor, o envolveria em uma troca ou o emprestaria", disse outro torcedor, que já tinha visto o suficiente do alemão.

Jaissle aposta em Woltemade no Newcastle - e até ligou para Hoeneß

O jogador de 24 anos foi ligado de maneira vaga nas últimas semanas a Borussia Dortmund e RB Leipzig, mas ainda não há conversas concretas sobre uma transferência, ao que parece. Na temporada passada, ele somou 11 gols e cinco assistências em 51 jogos oficiais pelo Newcastle.

Apesar de toda a frustração dos torcedores com Woltemade, a Sport Bild informou recentemente, por outro lado, que o técnico Jaissle ainda vê o jogador da seleção alemã como uma peça importante. Segundo a publicação, Jaissle teria assegurado a Woltemade que, ao contrário do antecessor Eddie Howe, o vê claramente em suas posições preferidas, no centro do ataque ou como segundo atacante. Internamente, ele estaria defendendo seu compatriota alemão, dando a ele uma direção clara para deixar para trás o quanto antes sua temporada de estreia, no geral decepcionante, em Newcastle e olhar para a frente.

Para recolocar Woltemade nos trilhos, Jaissle teria até feito uma ligação para Sebastian Hoeneß, em Stuttgart, com quem o atacante havia trabalhado de forma extremamente bem-sucedida no VfB. Nessa conversa, Jaissle obteve todas as informações importantes sobre seu novo jogador, perguntou a Hoeneß, segundo a Sport Bild, sobre a melhor posição para o ex-jogador do Stuttgart e também quis saber o que é importante para Woltemade fora de campo.