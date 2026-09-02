Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Não esperaram pelo Clássico: quem leva a melhor no primeiro confronto direto entre Mourinho e Flick?

J. Mourinho
H. Flick
Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga
Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
Q. Sanchez Flores
Portugal
Alemanha
Espanha

Técnicos de Real Madrid e Barcelona disputam prêmio especial

Apesar de faltarem várias semanas para o clássico entre Real Madrid e Barcelona no Campeonato Espanhol, os treinadores José Mourinho e Hansi Flick disputam um confronto direto, o primeiro do tipo entre a dupla.

A liga espanhola, "La Liga", anunciou nesta quarta-feira a indicação de Mourinho e Flick para o prêmio de melhor treinador da competição durante o último mês de agosto.

A dupla do clássico disputa com Kiké Sánchez Flores, treinador do Deportivo Alavés, na lista final.

Foram disputadas três rodadas do Campeonato Espanhol em agosto, e Mourinho e Flick conseguiram o aproveitamento máximo, enquanto Flores levou sua equipe a duas vitórias e um empate.

La Liga
Bétis crest
Bétis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

O Real Madrid, com seu técnico português que está de volta, superou Espanyol, Real Sociedad e Málaga, enquanto o atual campeão, com o alemão, venceu Elche, Athletic Bilbao e Rayo Vallecano.

Apesar disso, o Barcelona lidera a tabela de classificação com 9 pontos, pelo saldo de gols (+10 contra +8 do Real Madrid), enquanto o Alavés aparece em quarto com 7 pontos.

A liga espanhola abriu a votação para melhor treinador aos torcedores por um período de 4 dias, antes do anúncio do nome do vencedor. Você pode participar da votação aqui.

Você pode discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns do "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google