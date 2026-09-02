Não esperaram pelo Clássico: quem leva a melhor no primeiro confronto direto entre Mourinho e Flick?

Apesar de faltarem várias semanas para o clássico entre Real Madrid e Barcelona no Campeonato Espanhol, os treinadores José Mourinho e Hansi Flick disputam um confronto direto, o primeiro do tipo entre a dupla.

A liga espanhola, "La Liga", anunciou nesta quarta-feira a indicação de Mourinho e Flick para o prêmio de melhor treinador da competição durante o último mês de agosto.

A dupla do clássico disputa com Kiké Sánchez Flores, treinador do Deportivo Alavés, na lista final.

Foram disputadas três rodadas do Campeonato Espanhol em agosto, e Mourinho e Flick conseguiram o aproveitamento máximo, enquanto Flores levou sua equipe a duas vitórias e um empate.

O Real Madrid, com seu técnico português que está de volta, superou Espanyol, Real Sociedad e Málaga, enquanto o atual campeão, com o alemão, venceu Elche, Athletic Bilbao e Rayo Vallecano.

Apesar disso, o Barcelona lidera a tabela de classificação com 9 pontos, pelo saldo de gols (+10 contra +8 do Real Madrid), enquanto o Alavés aparece em quarto com 7 pontos.

A liga espanhola abriu a votação para melhor treinador aos torcedores por um período de 4 dias, antes do anúncio do nome do vencedor. Você pode participar da votação aqui.

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