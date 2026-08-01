Um treinador espanhol está próximo de comandar o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na próxima temporada, como substituto do técnico alemão Matthias Jaissle.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli, anteontem, quinta-feira, para assumir o Newcastle United na próxima temporada, no lugar de seu antigo treinador, Eddie Howe.

Desde a saída de Jaissle, o nome do Al-Ahli foi associado à contratação de diversos treinadores, com destaque para o espanhol Xavi Hernández, o holandês Arne Slot e os portugueses Vítor Pereira, Nuno Santo e Sérgio Conceição.

O confiável jornalista Santi Aouna revelou um novo nome incluído na lista de candidatos ao Al-Ahli: o espanhol Marcelino, ex-treinador do Villarreal.

Aouna afirmou, em publicação em sua conta pessoal na rede social "X", que as negociações entre o Al-Ahli e Marcelino estão em estágio avançado, depois que o treinador espanhol concordou em comandar a equipe na próxima temporada.

O treinador de 60 anos tem uma carreira repleta de conquistas, iniciada há cerca de 30 anos, e a maior parte dela transcorreu no Campeonato Espanhol, com exceção de uma breve passagem pelo Olympique de Marselha em 2023.

Ao longo dessa trajetória, Marcelino comandou alguns dos mais fortes clubes espanhóis, como Villarreal, Valencia, Athletic Bilbao, Sevilla e Real Zaragoza.

O treinador espanhol conquistou apenas dois títulos de alto nível: a Copa do Rei de 2019 com o Valencia e a Supercopa da Espanha de 2021 com o Athletic Bilbao.

A torcida do Al-Ahli espera que Marcelino seja um bom substituto para Jaissle, que permaneceu 3 anos no comando técnico da equipe saudita, período em que conquistou o título da Liga dos Campeões da Ásia de elite duas vezes e a Supercopa da Arábia Saudita uma única vez.