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Não é Vinícius: Arsenal quer fechar a contratação prioritária em questão de dias

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O Arsenal busca chegar a um acordo com o Newcastle United sobre a contratação do brasileiro Bruno Guimarães até o fim desta semana.

O jornal inglês "Metro" informou que Guimarães já concordou com a transferência para o Arsenal e comunicou ao Newcastle o seu desejo de se juntar à equipe do técnico Mikel Arteta neste verão.

No mês passado, o Newcastle recusou a proposta inicial apresentada pelo Arsenal, no valor de 55 milhões de libras esterlinas, que foi anunciada por meio de intermediários.

Em seguida, o campeão da Premier League fez uma oferta de 70 milhões de libras esterlinas, mas o Newcastle também recusou a proposta.

Espera-se que o Arsenal avance no caminho para concretizar o negócio com uma oferta superior a 75 milhões de libras esterlinas.

O Arsenal considera a contratação de Guimarães uma prioridade para reforçar o meio-campo e quer chegar a um acordo com o Newcastle antes do fim do mês de julho.

Alguns relatos da imprensa apontaram nos últimos dias que o brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, também está no radar do Arsenal, mas o clube londrino quer resolver primeiro a contratação de Guimarães.

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