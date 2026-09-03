Não é só Hamza: Barcelona lança "operação escudo" para proteger 3 jogadores

O Barcelona começou a se movimentar para assegurar o futuro de seus principais jovens talentos, após o fechamento da janela de transferências de verão.

Ojornal espanhol Marca revelou que a direção esportiva liderada por Deco lançou o que descreveu como "operação escudo", com o objetivo de proteger três dos jogadores mais promissores com novos contratos e cláusulas de rescisão elevadas.

O Barcelona havia encerrado o mercado de verão com a contratação de cinco jogadores, além de se desfazer de vários atletas com altos salários, o que lhe permitiu abrir o assunto da renovação dos contratos daqueles que considera representarem o futuro da equipe.

O egípcio Hamza Abdelkarim encabeça essa lista, depois de ter chamado a atenção nos últimos meses, já que o Barcelona acionou a cláusula de compra definitiva de seu contrato por 1,5 milhão de euros após sua participação com a seleção do Egito na Copa do Mundo, antes de dar continuidade ao seu brilho e se tornar o artilheiro da equipe durante a pré-temporada para a nova campanha.

Segundo o jornal Marca, o clube catalão se prepara para melhorar significativamente o contrato do atacante egípcio, elevando o valor da cláusula de rescisão de 15 milhões de euros para 150 milhões de euros, num passo que reflete a confiança da direção em seu potencial e o desejo de protegê-lo do assédio dos clubes europeus.

Hamza não será o único jogador contemplado pelo projeto, já que o Barcelona também trabalha para prorrogar o contrato do meio-campista Marc Bernal até 2031, com aumento salarial, depois que Deco garantiu ao jogador que a contratação de Rodri não afetaria sua posição ou sua trajetória dentro da equipe.

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A "operação escudo" também inclui o jovem lateral-esquerdo Xavi Espart, que se impôs com força desde a pré-temporada e conseguiu firmar-se no time principal durante o início da temporada, o que levou o clube a acelerar a melhoria de seu contrato, que atualmente se estende até 2028.

O jornal espanhol confirmou que o Barcelona preferiu adiar as negociações de renovação para depois do fechamento do mercado de transferências, a fim de se concentrar nas contratações e nas saídas, antes de voltar agora sua atenção para assegurar o futuro de seus principais jovens talentos, que enxerga como a pedra fundamental do projeto da equipe nos próximos anos.

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