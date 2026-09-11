O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, apontou o principal rival dos merengues na Liga dos Campeões da Europa.

Em entrevista concedida ao jornal francês "L'Équipe", Mbappé foi questionado sobre o fato de o Paris Saint-Germain ter vencido a Liga dos Campeões duas vezes sem ele e de o Real Madrid não ter conquistado o título após sua contratação, e respondeu: "Explico isso da seguinte forma: 2 + 2 é igual a 4 (ou seja, é uma questão clara e simples). Eles venceram, não podemos tirar o mérito disso, e os parabenizo. Construíram suas vitórias e conseguiram conquistar um segundo título consecutivo, o que é algo excepcional".

E acrescentou: "Paris é a equipe que precisa ser batida. E nós, o Real Madrid, e todas as outras equipes entramos na competição com o objetivo de derrubar o time que venceu duas vezes. Com Luis Enrique, chegamos às semifinais no meu último ano. Para eles, foi simplesmente um novo ciclo".

Sobre liderar a seleção da França, Mbappé disse: "Isso me permitiu evoluir como indivíduo dentro de um grupo. Na seleção, eu sempre fui a pessoa para quem os outros olhavam. Já como capitão, você é quem precisa olhar para os outros. Isso exige muita energia, mas também me proporciona um grande prazer. Tento fazer isso da melhor maneira possível".

A respeito de Zinedine Zidane, o craque francês comentou: "Zidane é Zidane. Ele representa muita coisa para os franceses. É a lenda, o Zizou nacional. É a elegância e a grandeza. Fez história pela seleção como jogador. E tem momentos extremamente icônicos. Talvez seja o jogador mais representativo da seleção francesa. É um dos jogadores que atravessaram gerações e fez história no futebol francês de forma indelével".

Sobre se já havia conversado com Zidane, o astro do Real Madrid esclareceu: "Não. Teremos todo o tempo do mundo para conversar".



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