O craque egípcio Mohamed Salah apareceu no vídeo do anúncio oficial de sua transferência para o Trabzonspor, da Turquia, com uma camisa que trazia o número 61, mas depois ficou claro que ele não jogará com essa camisa em seu novo clube.

O Trabzonspor havia anunciado oficialmente nesta quarta-feira a contratação de Mohamed Salah, em uma transferência gratuita, após sua saída do Liverpool.

Salah deixou o Liverpool ao fim da última temporada, após 9 anos dentro da fortaleza de Anfield, repletos de conquistas individuais e coletivas.

O número da camisa de Salah no vídeo gerou uma ampla onda de questionamentos, especialmente porque o capitão da seleção do Egito vestiu a camisa número 11 durante todos os seus anos no Liverpool, antes de ficar claro que o número 61 representa um símbolo histórico da cidade de Trabzon, já que faz referência ao código da província no sistema de placas de veículos da Turquia.









Com o passar dos anos, o número se transformou em um dos principais símbolos de identidade e pertencimento da cidade, passando a estar presente em nomes de lojas e contas nas redes sociais. Além disso, a camisa do Trabzonspor com o número 61 tem um lugar especial entre os torcedores do clube.

Por sua vez, o jornal turco "Sabah" revelou que Mohamed Salah vestirá a camisa número 10, com a qual joga pelo Egito.

Acrescentou que foi impressa uma camisa especial com o número 11 para Mohamed Salah. No entanto, no último momento, o veterano craque de 34 anos preferiu vestir a camisa número 10, que usa na seleção egípcia.

Apontou ainda que o albanês Ernest Muçi, jogador do Trabzonspor, abriu mão do número de sua camisa e o cedeu ao craque egípcio.



