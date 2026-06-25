Não é normal... Como a bola da Copa do Mundo de 2026 engana os goleiros?

A bola oficial da Copa do Mundo de 2026, batizada de “Trionda”, continua gerando polêmica entre goleiros e especialistas, já que vários observadores consideram que ela torna mais difícil defender certos chutes.

Por outro lado, a empresa “Adidas”, responsável pelo design da bola e fornecedora oficial das bolas da Copa do Mundo desde a edição de 1970, afirma que ela utiliza as tecnologias mais recentes, que proporcionam “estabilidade ideal durante o voo”, além de saliências que visam aumentar a aderência à bola, tanto ao chutar quanto ao driblar em condições de chuva.

Uma reportagem da rede francesa “RMC” destacou as críticas crescentes à bola, observando que o ex-goleiro inglês Joe Hart, que disputou 75 partidas pela seleção, foi um dos primeiros a criticá-la durante sua participação no canal BBC, logo após o gol de Kylian Mbappé contra o Iraque na vitória por 3 a 0, depois que ele chutou uma bola forte e com efeito que surpreendeu o goleiro Ahmed Basil.

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Hart disse: “Vejo esse tipo de gol com muita frequência neste torneio, a ponto de não poder ser que tudo esteja bem”.

E acrescentou: “Quantas vezes, no nível mais alto, vemos a bola entrar no gol depois que o goleiro a toca? Muito raramente, porque eles são muito bons. Assim que tocam na bola, eles a afastam. Percebo neste torneio que os goleiros tocam na bola e não conseguem impedir que ela entre. Então, há algo que não está certo”.

O goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel compartilha dessa opinião, tendo afirmado: “Eles fabricam bolas para marcar gols. A particularidade dessa bola é que ela é feita de apenas quatro peças. Se somarmos a isso as diferentes condições climáticas e a densidade do ar, a bola enfrenta menos resistência, o que significa que gira menos, mas isso também significa que eu a acho mais rápida em uma fração de segundo”.

“Uma bola diferente”

Por sua vez, Christophe Lolicon, ex-treinador de goleiros do Chelsea, considera que a bola se comporta de maneira diferente do habitual.

Lolikon disse à rádio “RMC”: “Veja Luca Zidane, Pickford no primeiro gol da Croácia contra a Inglaterra e até mesmo Édouard Mendy diante de Mbappé... A velocidade da bola é um pouco diferente das outras.”

Ele acrescentou, ao falar sobre o gol sofrido pelo goleiro francês Mike Maignan contra o Senegal: “A bola perde velocidade no início, mas depois recupera na segunda parte da trajetória... No caso do gol de Maignan, entendo por que ele se deslocou para a direita, mas a bola foi para a esquerda... Não é nada fácil”.

Por outro lado, o jornal francês “L’Équipe” informou que a bola passou por mais de 300 testes laboratoriais antes de ser aprovada. Além disso, um estudo publicado em março passado destacou que sua superfície apresenta um grau de rugosidade maior em comparação com as bolas anteriores, o que, segundo a empresa fabricante, contribui para melhorar o desempenho e a estabilidade durante o voo.