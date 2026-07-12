Não é Messi... Lenda da Alemanha: este craque vai levar a Argentina à final

A lenda do futebol alemão, Lothar Matthäus, deu suas previsões sobre as partidas das semifinais da Copa do Mundo de 2026.
A França enfrentará a Espanha na próxima terça-feira, enquanto a Argentina enfrentará a Inglaterra na quarta-feira, nas semifinais. Matthäus acredita que a partida entre a Inglaterra e os companheiros de Messi será muito equilibrada.
Matthäus disse em seu programa “Lothar em Ação”, no canal Bild: “Ambas as seleções já mostraram seus pontos fracos. Os ingleses não tiveram um desempenho excepcional contra a Noruega, e Thomas Tuchel também não ficou satisfeito”.
Para Matthäus, essa partida será extremamente emocionante, e ele comentou: “Tenho a sensação de que será decidida nos pênaltis por 6 a 5”.
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E continuou: “A Argentina vai vencer porque confio mais no goleiro Emiliano Martínez do que na Inglaterra”.
Matheus aposta que a França chegará à segunda semifinal.
E acrescentou: “Esse era o caminho da Alemanha: até a semifinal ou até mesmo a final. Esse era o meu sonho antes da Copa do Mundo. Meu sonho realista”.
O astro campeão da Copa do Mundo de 1990 considera que a seleção francesa é a favorita para vencer a Espanha.
E afirmou: “Recentemente, tornei-me fã da França. Não apenas por causa de sua criatividade e velocidade no ataque, mas simplesmente porque é divertido assisti-los jogar”.
Matthäus reconheceu a evolução constante da Espanha, mas previu, no fim das contas, uma vitória da França por 2 a 1.
Segundo Matthäus, isso significa que a final da Copa do Mundo será entre a Argentina e a França.