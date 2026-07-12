Não é Messi... Lenda da Alemanha: este craque vai levar a Argentina à final

A lenda do futebol alemão, Lothar Matthäus, deu suas previsões sobre as partidas das semifinais da Copa do Mundo de 2026.

A França enfrentará a Espanha na próxima terça-feira, enquanto a Argentina enfrentará a Inglaterra na quarta-feira, nas semifinais. Matthäus acredita que a partida entre a Inglaterra e os companheiros de Messi será muito equilibrada.

Matthäus disse em seu programa “Lothar em Ação”, no canal Bild: “Ambas as seleções já mostraram seus pontos fracos. Os ingleses não tiveram um desempenho excepcional contra a Noruega, e Thomas Tuchel também não ficou satisfeito”.

Para Matthäus, essa partida será extremamente emocionante, e ele comentou: “Tenho a sensação de que será decidida nos pênaltis por 6 a 5”.

Leia também: É um grande fã dele... Estrela do Marrocos entra nos planos do Milan

E continuou: “A Argentina vai vencer porque confio mais no goleiro Emiliano Martínez do que na Inglaterra”.

Matheus aposta que a França chegará à segunda semifinal.

E acrescentou: “Esse era o caminho da Alemanha: até a semifinal ou até mesmo a final. Esse era o meu sonho antes da Copa do Mundo. Meu sonho realista”.

O astro campeão da Copa do Mundo de 1990 considera que a seleção francesa é a favorita para vencer a Espanha.

E afirmou: “Recentemente, tornei-me fã da França. Não apenas por causa de sua criatividade e velocidade no ataque, mas simplesmente porque é divertido assisti-los jogar”.

Matthäus reconheceu a evolução constante da Espanha, mas previu, no fim das contas, uma vitória da França por 2 a 1.

Segundo Matthäus, isso significa que a final da Copa do Mundo será entre a Argentina e a França.

Leia também: Vídeo: “Não me subestime”... Messi explode na cara do árbitro da partida contra a Suíça