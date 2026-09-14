Não é do Barcelona: Piqué escolhe seu favorito para a Bola de Ouro

Com a aproximação da data de anúncio do vencedor da Bola de Ouro de 2026, as indicações e os prognósticos começaram a aumentar em torno da identidade do jogador que vai levar o cobiçado prêmio, em meio a uma forte disputa entre alguns dos maiores craques do futebol mundial.

Diante do clima de expectativa que antecede a aguardada cerimônia na capital britânica, Londres, Gerard Piqué, lenda do Barcelona e ex-jogador da seleção espanhola, revelou suas escolhas pessoais para os três jogadores que considera os principais na corrida pelo prêmio deste ano.

Piqué, que vestiu a camisa do Barcelona por longos anos e conquistou com o clube diversos títulos importantes, não deu preferência a nenhum craque da equipe catalã em sua lista, apesar da presença de Lamine Yamal e Rodri entre suas escolhas.

Piqué falou sobre seus três candidatos favoritos à Bola de Ouro, em declarações divulgadas pelo site "Daily Sport": "Para mim, os três favoritos são Harry Kane, Lamine Yamal e Rodri".

A escolha de Harry Kane dá ao craque inglês um novo impulso moral na corrida pelo prêmio, depois de ele ter feito uma temporada de destaque com o Bayern de Munique, enquanto Lamine Yamal aparece como um dos principais nomes que disputam com força o prêmio.

Já Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024, voltou à lista de Piqué, após liderar a Espanha à conquista do título da Copa do Mundo de 2026.

As atenções se voltam para a cerimônia da Bola de Ouro, marcada para acontecer em Londres no próximo dia 26 de outubro, quando será revelado o vencedor do prêmio, que sucederá Ousmane Dembélé, que o conquistou no ano passado.

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