Não é Diamondé: contratação do Real garante vaga no time titular de Mourinho

Um dos jogadores que se juntaram às fileiras do Real Madrid neste verão garantiu seu lugar na escalação titular do técnico José Mourinho.

De acordo com o jornal espanhol "As", Ibrahima Konaté juntou-se aos treinos do Real Madrid em uma condição ideal, que lhe abre o caminho para atuar como titular, já que o clube merengue iniciará sua temporada com apenas três zagueiros aptos no elenco principal, após as lesões de Militão e Asensio.

As dúvidas físicas em torno de Dean Huijsen, que ficou de fora do primeiro amistoso oficial, escancaram a porta para que o recém-chegado inicie a competição de La Liga como titular, com a ambição de se firmar após uma participação difícil na Copa do Mundo com a seleção da França, na qual não encontrou espaço na escalação do técnico Didier Deschamps.

O Real Madrid tinha uma necessidade urgente de reforçar sua defesa, e encontrou uma oportunidade favorável no mercado de transferências ao contratar Konaté.

Este passo faz parte de uma estratégia recorrente da diretoria do clube da capital espanhola, que se baseia em contatar jogadores cujos contratos se aproximam do fim para convencê-los a não renovar.

O jogador juntou-se ao elenco com o objetivo de se tornar o pilar fundamental da defesa branca, após uma temporada individual notável com o Liverpool.

A defesa do estádio Santiago Bernabéu sofreu enormemente do ponto de vista físico na temporada passada, enquanto o zagueiro francês disputou 36 das 38 rodadas da Premier League inglesa, o que levou o clube a fechar a contratação.

Surge no horizonte uma oportunidade de ouro para o zagueiro francês, que realizou na segunda-feira sua primeira sessão de treinos como jogador do Real Madrid em circunstâncias que não admitem concorrência para o seu lado.

As lesões de Asensio e Militão deixam duas vagas em aberto na escalação titular para três jogadores: Rüdiger, Huijsen e Konaté.

O zagueiro alemão goza do respeito e da confiança do clube, pois sua experiência e a condição de seu joelho, que aparenta estar em melhor estado, lhe conferem grandes chances de começar como titular na estreia do campeonato, restringindo a disputa pela outra posição entre Huijsen e Konaté.

A partida contra o Ferencváros marcou a primeira aparição em um amistoso oficial do ex-jogador do Bournemouth, quando Huijsen participou pela primeira vez do período de preparação durante o segundo tempo, após sua ausência no confronto contra a Fiorentina por causa de um desgaste muscular.

O jogador sofreu um gol no qual apareceu com um posicionamento impreciso, mas voltou a demonstrar seu domínio de bola, como havia sido no início de sua primeira temporada.

O novo zagueiro central do Real Madrid chega de uma temporada excelente com o Liverpool, apesar de sua participação limitada em partidas de menor importância durante a Copa do Mundo, especificamente no terceiro jogo da fase de grupos e na disputa de terceiro e quarto lugares.

As dúvidas físicas que cercam seu companheiro lhe conferem uma leve vantagem, desde que adquira ritmo de competição rapidamente.

A condição física representa uma chave decisiva para esta temporada, já que o elenco da equipe branca acumulou na temporada passada até 54 lesões, uma parcela considerável delas concentrada na defesa.

Mendy, que foi o mais afetado, disputou apenas 9 partidas, enquanto Rüdiger, no início da temporada, ficou de fora de 9 confrontos no campeonato para se recuperar de uma lesão no joelho.

Militão conseguiu começar a temporada, mas disputou apenas quatro partidas desde a décima sexta rodada.

Huijsen e Asensio foram os que mais atuaram na defesa, com 40 e 34 partidas, respectivamente, mas também sofreram algumas lesões leves, uma sangria que o clube almeja estancar com a chegada do zagueiro nascido em Paris.

Konaté, que sofreu com problemas físicos em uma etapa anterior de sua carreira, disputou 51 partidas ao longo da temporada passada, além de ter disputado 41 e 37 partidas nas duas temporadas anteriores.

O técnico Mourinho contará com a garantia física que sustenta uma transferência gratuita fechada pelo clube após o fim do contrato do jogador.

Esta transferência é considerada uma valiosa oportunidade de mercado ao incorporar um jogador titular de um dos melhores clubes do mundo, que chega aos 27 anos para se tornar o líder da defesa em Madri e contribuir para o retorno aos pódios de títulos.

O zagueiro francês realizou seu primeiro treino com o Real Madrid e encontrou diante de si, logo em sua chegada, uma porta quase aberta rumo à escalação titular.