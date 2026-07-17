Não é a primeira vez... Uma nova tempestade se aproxima da Inglaterra antes do confronto contra a França

As más condições climáticas causaram um atraso na chegada da seleção da Inglaterra a Miami, em preparação para o confronto contra a França na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.

Estava previsto que a seleção inglesa partisse de sua base em Kansas City após realizar seu último treino nesta manhã, para chegar antes da coletiva de imprensa com o técnico Thomas Tuchel e o zagueiro John Stones, marcada para as 18h30 no Hard Rock Stadium.

De acordo com o jornal britânico “The Sun”, a previsão de chuvas com trovoadas e relâmpagos em Miami entre as 15h e as 18h obrigou a equipe a adiar sua viagem, e decidiu-se adiar a coletiva para as 19h30, horário de Miami, ou 12h30, horário da Grã-Bretanha, caso o tempo melhore.

Já a partida de amanhã terá início às 17h, horário de Miami, 22h no horário da Grã-Bretanha, com previsão de que as tempestades não atinjam a cidade, embora haja possibilidade de mudança nas condições meteorológicas.

Esta não é a primeira vez que a Inglaterra enfrenta problemas climáticos na América do Norte; seu amistoso contra a Costa Rica, em Orlando, foi adiado por uma hora no dia 10 de junho, antes de a seleção vencer por 3 a 0.

Além disso, a partida das oitavas de final contra o México gerou grande polêmica, após o anúncio de que o jogo seria antecipado em 8 horas para ser disputado ao meio-dia, em vez das 20h, devido ao mau tempo na Cidade do México, antes que se decidisse retorná-lo ao horário original após protestos das duas seleções junto à FIFA; Em seguida, o início foi adiado por mais uma hora devido a uma tempestade, e a partida terminou com uma vitória histórica da Inglaterra por 3 a 2.

A seleção inglesa retornará ao seu país no próximo domingo, após disputar a partida pelo terceiro lugar contra a França.

Por outro lado, a Argentina enfrentou dificuldades semelhantes, já que a delegação de Lionel Messi e seus companheiros ficou retida em Atlanta devido a tempestades com trovoadas, o que pode afetar seus preparativos para a final de domingo contra a Espanha.