Andrew Giuliani, assessor de Donald Trump e chefe da equipe de trabalho da Casa Branca para a Copa do Mundo, revelou o nome da seleção que ele torce para que conquiste o título, após a eliminação da seleção americana do torneio.

O assessor da Casa Branca admitiu que espera que a Inglaterra comemore seu segundo título na Copa do Mundo, embora muitos torçam pela vitória da Argentina para preservar o legado de Lionel Messi; no entanto, Giuliani afirmou que prefere que a Inglaterra vença neste verão.

Giuliani declarou ao jornal britânico “Daily Mail”: “Se os Estados Unidos não conquistarem o título no 250º aniversário de sua fundação, seria maravilhoso que os ingleses viessem e vencessem aqui durante nossas comemorações... A Inglaterra sofreu por 60 anos, e sua vitória seria um grande triunfo. Acredito firmemente que ela é capaz de chegar à final, pois é uma das melhores seleções que restam.”

Giuliani também elogiou o capitão da Inglaterra, Harry Kane, e o considerou a “principal razão” por trás de uma possível conquista do título pela seleção pela primeira vez desde 1966.

E acrescentou: “Kane é o maior artilheiro da história da Inglaterra... Se eles ganharem o campeonato, ele será o principal responsável. Ele e Bellingham são excelentes atletas; a Inglaterra é uma equipe equilibrada, e os jogadores precisam estar confiantes; cabe ao técnico incutir neles a convicção de que são capazes de vencer”.