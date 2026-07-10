Não deixou ele respirar!... Sinner esmaga Djokovic e impede que ele realize seu sonho

O italiano Yannick Sinner, número 1 do mundo, garantiu sua classificação para a final de Wimbledon pela primeira vez na carreira, após uma vitória esmagadora sobre o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 0 (6-4), (6-4), (6-4) na semifinal disputada na quadra central do Clube do Tênis da Grã-Bretanha.

Sinner dominou a partida desde os primeiros momentos de forma contundente, valendo-se de suas potentes tacadas diretas (14 aces) e de seus golpes arrasadores pela direita, sem dar ao ex-campeão de Wimbledon nenhuma chance real de voltar ao jogo.

A partida marcou o fim das ambições de Djokovic de conquistar seu 25º título em Grand Slams; o sérvio sofreu com a dureza do confronto contra o jovem italiano, que não lhe deu espaço para respirar ao longo dos três sets.

Sinner enfrentará na final, marcada para o próximo domingo, o alemão Alexander Zverev, que se classificou após uma vitória convincente sobre o britânico Arthur Verry na outra semifinal, partida em que o alemão demonstrou um nível impressionante e grande confiança.

Essa final representa uma oportunidade de ouro para Siner conquistar seu segundo título em um dos quatro Grand Slams nesta temporada, após ter sido campeão do Aberto da Austrália, o que o coloca em disputa direta com o espanhol Carlos Alcaraz, vencedor de três títulos de Grand Slam, pela liderança da nova geração do tênis.

Caso conquiste o título, Sinner ficará a apenas dois títulos de igualar a marca de Alcaraz nos Grand Slams, depois de ter perdido uma oportunidade de ouro na última final de Roland Garros.

Por outro lado, a final tem um significado especial para Zverev, que, ao chegar à partida decisiva, garantiu sua ascensão ao segundo lugar no ranking mundial a partir do próximo mês, ultrapassando Alcaraz, que cairá para o terceiro lugar.

O confronto entre Siner e Zverev é considerado uma das finais mais marcantes da nova geração, onde dois dos melhores tenistas do mundo atualmente se enfrentam na disputa pelo título mais tradicional do tênis, longe da dupla tradicional Alcaraz e Djokovic, que dominou o cenário nos últimos anos.