A imprensa turca segue exaltando o brilho do astro egípcio Mohamed Salah com o Trabzonspor, após o hat-trick com o qual liderou a vitória da equipe sobre o Galatasaray por 4 a 0, na sexta rodada do Campeonato Turco, antes do início do período da pausa para as datas Fifa.

Salah elevou sua conta para 7 gols em 6 rodadas, assumindo a artilharia da competição, número que nenhum jogador havia alcançado na história do Trabzonspor além do ex-astro Burak Yilmaz na temporada 2017-18.

O jornal turco hurriyet afirmou que Mohamed Salah participou de 9 gols em suas primeiras 6 rodadas no Campeonato Turco: 7 gols com duas assistências, registrando o melhor início de sua carreira profissional na Europa.





Salah começou sua carreira na Europa com o Basel na temporada 2012-2013, e depois jogou por Chelsea, Fiorentina, Roma e Liverpool, antes da parada no Trabzonspor.

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O jornal disse: "E embora o astro egípcio tenha oferecido grandes contribuições em gols em suas primeiras seis partidas no campeonato com diversos clubes, sua fase com o Trabzonspor representou o auge de seu brilho nesse aspecto".

E acrescentou: "Mohamed Salah alcançou um sucesso estrondoso na disputa pela artilharia da Premier League, onde o astro egípcio conquistou o título de artilheiro do campeonato quatro vezes. Ele liderou a lista de artilheiros da Premier League com 32 gols na temporada 2017-2018, 22 gols na temporada 2018-2019, 23 gols na temporada 2021-2022 e 29 gols na temporada 2024-2025".