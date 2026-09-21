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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

"Não banquem as vítimas": Piqué critica duramente o Real Madrid e coloca a comissão de arbitragem no centro da tempestade

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Espanha

Direção contrária

Os desdobramentos da derrota do Real Madrid para o Atlético de Madrid por 2 a 1 tiveram continuidade, depois que o dérbi da capital se transformou em um palco aberto para a polêmica de arbitragem, diante das contestações do clube merengue a uma série de decisões vistas na partida, com destaque para a não expulsão dos jogadores do Atlético Kang-in Lee e Cuti Romero durante o primeiro tempo.

No programa "El Chiringuito", apresentado por Josep Pedrerol, os principais lances de arbitragem do dérbi passaram por uma análise detalhada, com o apresentador do programa se detendo sobre o impacto das decisões polêmicas no rumo da partida, levantando uma pergunta direta sobre o cenário que poderia ter ocorrido caso os dois jogadores do Atlético tivessem sido expulsos.

Pedrerol afirmou: "O Real Madrid precisa jogar melhor, mas e se o árbitro estivesse certo? E se o árbitro tivesse expulsado dois jogadores do Atlético? Com certeza, tudo teria mudado".

Ainda assim, Pedrerol não isentou o Real Madrid da responsabilidade pela sua atuação na partida, ressaltando que o time precisa apresentar um nível melhor e que faltou a ele a intensidade necessária diante do Atlético, que possui, segundo sua descrição, uma dose maior de força nos duelos e nos embates físicos.

Pedrerol também se deteve sobre a entrada forte em cima de Federico Valverde, apontando que o jogador do Real Madrid se levantou rapidamente e seguiu jogando, antes de relacionar o episódio à natureza das partidas do Atlético, dizendo: "Ele se levanta como se nada tivesse acontecido. O futebol também é para os briguentos, e o Atlético de Madrid é superior nisso".

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Ao mesmo tempo, Pedrerol rejeitou reduzir a derrota do Real Madrid à arbitragem, mas considerou que isso não impede que se destaquem as decisões que geraram polêmica, esclarecendo que dizer a verdade sobre os erros de arbitragem não significa bancar a vítima.

O apresentador do programa enviou uma mensagem direta ao Comitê Técnico de Árbitros (CTA), exigindo a emissão de um esclarecimento oficial sobre os lances que provocaram as contestações, e disse: "Na terça-feira eles precisam anunciar publicamente e dizer: isto é lamentável e pedimos desculpas".

Ele também exigiu que Fran Soto, presidente do Comitê Técnico de Árbitros, comentasse os dois lances em que o árbitro não mostrou o cartão vermelho aos jogadores do Atlético, dizendo: "Espero que Fran Soto peça desculpas por esses dois erros", apontando, ao mesmo tempo, que o dérbi teve outros lances polêmicos.

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