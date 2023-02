Nantes x Juventus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23) pelo jogo de volta da segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo vaga nas oitavas de final, Nantes e Juventus voltam a se enfrentar na tarde desta quinta-feira (23), no Stade de la Beaujoire, às 14h45 (de Brasília), pelo duelo de volta da segunda fase da Europa League. O empate por 1 a 1 no primeiro jogo deixou o confronto em aberto. Nova igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Juventus está na Liga Europa após ficar em terceiro lugar no Grupo H da Champions League, com apenas três pontos (com uma vitória e cinco derrotas), atrás de Benfica e PSG, enquanto o Nantes, atual campeão da Copa da França, ficou na vice-liderança do Grupo G, com nove pontos. Foram três vitórias e três derrotas na fase de grupos da Europa League.

Para o confronto, o Nantes trata como dúvida as presenças de Jean-Charles Castelletto e Nicolas Pallois, com problemas musculares e na virilha, respectivamente. Assim, João Victor e Charles Traore podem seguir no time titular.

Do outro lado, o técnico Allegri terá o retorno de Bremer, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Spezia por 2 a 0 na última rodada do Italiano. O brasileiro briga com Bonucci uma vaga ao lado de Danilo no centro da defesa.

Prováveis escalações

Juventus: Szczęsny; De Sciglio, Danilo, Bremer (Bonucci), Alex Sandro; Fagioli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahović, Chiesa. Treinador: Allegri.

Nantes: Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Coco; Moutoussamy, Chirivella, Sissoko; Blas, Mohamed. Treinador: Kombouaré.

Desfalques

Juventus

Paul Pogba, Arkadiusz Milik, Kaio Jorge e Fabio Miretti seguem lesionados.

Nantes

Quentin Merlin segue com lesão na virilha, enquanto Ignatius Ganago foi dispensado após a perda de sua filho de apenas cinco anos.

Quando é?