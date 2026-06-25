Nagelsmann explode de raiva: a liderança do grupo se transformou em um castigo

Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, e sua comissão técnica enfrentam uma sessão preparatória extremamente árdua para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Isso se deve ao fato de que a Alemanha, que lidera o Grupo E antes de sua terceira partida contra o Equador, só saberá quem será seu próximo adversário após a realização das últimas partidas da fase de grupos, no próximo sábado.

Está previsto que a Alemanha enfrente o terceiro colocado de um dos grupos (A, B, C, D, F) na próxima segunda-feira, em Boston, o que significa que o técnico alemão terá apenas 48 horas para analisar o adversário.

Por isso, o técnico não hesitou em expressar publicamente seu descontentamento, afirmando em declarações à imprensa, reproduzidas pelo “As”: “Não acho que seja ideal sermos penalizados por estarmos na liderança do grupo... Na minha opinião, isso não é justo”.

O técnico da seleção alemã acrescentou: “Qualquer um pode imaginar circunstâncias melhores do que passar a noite de sábado trabalhando intensamente e, em seguida, apresentar a equipe ao adversário no domingo”.

O técnico explicou que seus assistentes já haviam realizado alguns trabalhos preparatórios para evitar começar do zero, e que vários membros da comissão técnica dividiram a tarefa de analisar os possíveis adversários e estudar as partidas dos principais rivais.

Com ironia, Nagelsmann também destacou o clima do grupo de trabalho: por serem jovens, “eles conseguem passar a noite inteira trabalhando sem que nada aconteça com eles”.