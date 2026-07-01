Nagelsmann está prestes a se despedir... e um dirigente experiente assume o caso de Klopp

O futuro do técnico Julian Nagelsmann na seleção alemã está sob grande dúvida, já que sua demissão se tornou um cenário bastante realista, com a expectativa de que a decisão final sobre o assunto seja tomada em poucos dias, e não em semanas, segundo uma reportagem.

A rede “Sky Sport – Alemanha” informou hoje, quarta-feira, que as pressões não se limitam apenas a Nagelsmann, mas se estendem também ao diretor esportivo Rudi Völler e ao secretário-geral da Federação Alemã de Futebol, Andreas Rittig, em meio ao aumento das críticas.

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A rede acrescentou que os dirigentes da Federação já voltaram para a Alemanha e devem se reunir nos próximos dias para discutir os próximos passos.

A rede indicou que Jürgen Klopp é o candidato favorito da diretoria da Federação para assumir o comando da seleção, enquanto Hans-Joachim Watzke, presidente do Borussia Dortmund e vice-presidente da Federação Alemã — que também mantém um bom relacionamento com Nagelsmann —, lidera os esforços para apoiar a contratação do ex-técnico dos Leões do Festival.

Isso ocorre após a eliminação chocante da seleção alemã nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a derrota para o Paraguai nos pênaltis, em uma das maiores surpresas do torneio.



