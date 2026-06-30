Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, se recusa a renunciar ao cargo, apesar da eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026, afirmando que deseja continuar comandando a Mannschaft.

A seleção do Paraguai causou uma surpresa ao eliminar a Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer nos pênaltis (4 a 3), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), durante a partida disputada na madrugada desta terça-feira, no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

Com essa vitória, a seleção do Paraguai avança para as oitavas de final da Copa do Mundo e aguarda o vencedor do confronto entre França e Suécia, marcado para a madrugada da próxima quarta-feira.

Em declarações à emissora alemã “Magenta” após a eliminação da Copa do Mundo, Nagelsmann anunciou que não pretende se demitir, sabendo-se que seu contrato vai até 2028.

Sobre a partida em si, o técnico alemão disse, segundo o site “Fußball Mercato”: “Demoramos muito para jogar de uma lateral a outra. Em determinado momento, mudamos para um estilo de jogo mais direto; poderíamos ter feito isso dez vezes mais”.

E acrescentou: “De modo geral, faltou-nos eficácia no ataque. A decepção é enorme, pois temos uma equipe extremamente equilibrada. A concentração foi total; não houve nenhum descuido”.

E concluiu: “Quando você é eliminado de uma competição, é uma experiência decisiva. Estou pronto se eles (os dirigentes da Federação Alemã) me quiserem. Se não me quiserem, que me digam. Quero continuar e estou disponível. Não sou do tipo que desiste. Isso está fora de questão”.