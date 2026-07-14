Nada mais pode deter o Ajax: o Barcelona dá sinal verde para a contratação de Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen e o FC Barcelona finalmente resolveram as questões financeiras que impediam sua transferência por empréstimo para o Ajax. O especialista em mercado de transferências Matteo Moretto afirma que o alemão agora vai definitivamente para Amsterdã.

“Marc-André ter Stegen para o Ajax; até mesmo os últimos detalhes burocráticos já foram resolvidos. Agora, com a aprovação do Barcelona, o goleiro pode viajar para a Holanda”, escreve Moretto.

Entre outros, os jornais Marca e Sport já haviam noticiado nos últimos dias que o Ajax não precisava se preocupar. A paciência do diretor técnico Jordi Cruijff foi colocada à prova, mas agora a transferência por empréstimo está definitivamente confirmada.

Segundo informações, o Ajax arcará com apenas 10% do salário astronômico de Ter Stegen, pago pelo Barcelona. O experiente goleiro (34) ganha nada menos que 20 milhões de euros por temporada na Catalunha.

Ter Stegen deve ser o goleiro titular do recém-contratado técnico Míchel Sánchez, com quem já trabalhou na segunda metade da última temporada, no Girona.

Ter Stegen disputou nada menos que 423 partidas pelo Barcelona, onde por anos foi considerado o número um indiscutível no gol. Desempenhos abaixo do esperado e uma série de lesões acabaram fazendo com que ele perdesse a vaga de titular.

Em janeiro passado, o jogador com 44 convocações para a seleção nacional foi emprestado ao Girona, onde, devido a uma grave lesão no tendão da coxa, disputou apenas duas partidas como goleiro. Assim, ele não pôde ajudar o clube catalão na batalha contra o rebaixamento, que acabou sendo perdida.