Nacional-URU x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Estádio Gran Parque Central; confira a transmissão e outras informações do jogo

Nacional-URU e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo Disney+, via streaming (veja a programação completa).

Depois de ser goleado por 4 a 0 pelo Botafogo na última rodada do Brasileirão, o Internacional volta suas atenções para a Libertadores. Fora da zona de classificação no Grupo F, o Colorado ocupa a terceira colocação com cinco pontos. Restando apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos, todos os quatro times da chave ainda têm chances reais de avançar às oitavas de final.

Em sua campanha até aqui, o Inter disputou quatro jogos: venceu o Atlético Nacional por 3 a 0, empatou com o Bahia por 1 a 1 e com o Nacional URU por 3 a 3, além de ter sido derrotado pelo Atlético Nacional por 3 a 1.

O Nacional URU, por sua vez, ocupa a lanterna do Grupo F, com quatro pontos. A equipe uruguaia foi derrotada pelo Atlético Nacional por 3 a 0 e pelo Bahia por 1 a 0, mas reagiu nas últimas rodadas: empatou com o Internacional por 3 a 3 e venceu o Bahia por 3 a 1.

Prováveis escalações

Nacional-URU: Luis Mejía; Lucas Morales, Paolo Calione, Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez; Lucas Villalba, Christian Oliva, Luciano Boggio, Jeremía Recoba; Nico López.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Thiago Maia; Bruno Henrique (Bruno Tabata), Alan Patrick, Wesley; Lucca (Ricardo Mathias).

Desfalques

Nacional-URU

Gonzalo Carneiro segue em recuperação.

Internacional

Enner Valencia, Borré, Rochet, Vitinho, Bruno Gomes, Lucca Drummond e Gabriel Mercado estão machucados.

Quando é?