Internacional sub-20 Copinha 2026Divulgação/SC Internacional
Felipe Proença

Nacional-SP x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Buscando uma vaga no mata-mata, equipes fazem confronto direto pela terceira rodada do grupo 32 neste sábado

Nacional-SP e Internacional se enfrentam neste sábado (10), às 11h (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do grupo 32 da Copinha 2026. A partida acontece no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e possui transmissão ao vivo da CazéTV (veja a programação completa de futebol aqui).

Vice-líder do grupo com quatro pontos, o Nacional-SP tenta mais uma vitória na competição para garantir vaga na próxima fase sem precisar depender de outros resultados, já que a terceira colocada Portuguesa Santista está somente dois pontos atrás.

O Internacional vive situação bem parecida. Na liderança da chave com os mesmos quatro pontos, mas com melhor saldo de gols, o Colorado vai em busca do triunfo nesta última rodada para manter a ponta e avançar ao mata-mata.

Prováveis escalações

Nacional-SP: Paulo Sergio, João Paulo, Roger Santos, Roger Ronye, Antonio Pinheiro, Felipe Oliveira, Mateus Barbalho, Heverton Oliveira, Gustavo Moraes, Kleber Martins, João Pedro Marconi. Técnico: Edson Kruss

Internacional: Filipe Sírio; Jhonatan, João Miranda, Esley, Luiz Felipe; Gabriel Palma, Lorenzo Vaghetti; Ryan, Eduardo, Gustavo Ulguim; Victor Hugo. Técnico: Mario Jorge

Desfalques

Nacional-SP

Sem ausências confirmadas.

Internacional

Sem ausências confirmadas.

Quando é?

  • Data: sábado, 10 de janeiro de 2026
  • Horário: 11h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nicolau Alayon, São Paulo-SP
  • Arbitragem: Leonel Marcos Fialho da Silva (árbitro), Ricardo Pavanelli Lanutto e Vladimir Nunes da Silva (assistentes), Leonardo de Jesus Sampaio (quarto árbitro)
