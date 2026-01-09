Nacional-SP x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Nacional-SP e Internacional se enfrentam neste sábado (10), às 11h (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do grupo 32 da Copinha 2026. A partida acontece no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e possui transmissão ao vivo da CazéTV (veja a programação completa de futebol aqui).
Vice-líder do grupo com quatro pontos, o Nacional-SP tenta mais uma vitória na competição para garantir vaga na próxima fase sem precisar depender de outros resultados, já que a terceira colocada Portuguesa Santista está somente dois pontos atrás.
O Internacional vive situação bem parecida. Na liderança da chave com os mesmos quatro pontos, mas com melhor saldo de gols, o Colorado vai em busca do triunfo nesta última rodada para manter a ponta e avançar ao mata-mata.
Prováveis escalações
Nacional-SP: Paulo Sergio, João Paulo, Roger Santos, Roger Ronye, Antonio Pinheiro, Felipe Oliveira, Mateus Barbalho, Heverton Oliveira, Gustavo Moraes, Kleber Martins, João Pedro Marconi. Técnico: Edson Kruss
Internacional: Filipe Sírio; Jhonatan, João Miranda, Esley, Luiz Felipe; Gabriel Palma, Lorenzo Vaghetti; Ryan, Eduardo, Gustavo Ulguim; Victor Hugo. Técnico: Mario Jorge
Desfalques
Nacional-SP
Sem ausências confirmadas.
Internacional
Sem ausências confirmadas.
Quando é?
- Data: sábado, 10 de janeiro de 2026
- Horário: 11h (de Brasília)
- Local: Estádio Nicolau Alayon, São Paulo-SP
- Arbitragem: Leonel Marcos Fialho da Silva (árbitro), Ricardo Pavanelli Lanutto e Vladimir Nunes da Silva (assistentes), Leonardo de Jesus Sampaio (quarto árbitro)