Nacional Potosí x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Pré-Libertadores 2026

A 4.000 metros do nível do mar, Nacional Potosí e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Pré-Libertadores 2026. A partida acontece no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, na Bolívia.

Onde assistir Nacional Potosí x Botafogo ao vivo

O jogo será transmitido pela ESPN, na TV fechada, pelo Disney+, via streaming, além do canal ge tv, no YouTube.

Notícias e prováveis escalações

Derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Carioca, o Botafogo muda o foco e passa a concentrar forças na estreia da Pré-Libertadores. O Alvinegro garantiu vaga na fase preliminar do torneio continental após encerrar o Campeonato Brasileiro na sexta colocação, assegurando presença entre os representantes brasileiros na competição.

Do outro lado, o Nacional Potosí ainda não disputou partidas oficiais em 2026. Mesmo assim, a equipe boliviana aposta no fator altitude como trunfo para o confronto. A cidade de Potosí está situada a cerca de 4.000 metros acima do nível do mar.

"Eles têm um técnico de primeira linha, que já trabalhou em grandes clubes da Europa e da América do Sul. Nós, assim como eles, somos humanos, temos nossas ferramentas e precisamos tirar o máximo proveito dos 4.000 metros de altitude", afirmou Égüez.

O duelo de volta está marcado para o dia 25 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Botafogo: Léo Linck (Neto); Barboza, Newton e Bastos; Vitinho, Danilo, Wallace Davi e Alex Telles; Montoro, Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

Nacinal Potosí: Galindo, Oscar Baldomar, Edisson Restrepo, Nelson Amarilla, Luis Demiquel e Andrés Torrico; Javier Guerra, Jhojan Arce, Pedro Azogue e Jorge Rojas; William Álvarez.

Desfalques

Nacional Potosí

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Não há desfalques confirmados.

Que horas começa Nacional Potosí x Botafogo

