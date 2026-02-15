Nacional x Porto: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Português 2025/26

Neste domingo (15), Nacional e Porto se enfrentam, às 12h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Português 2025/26. A partida acontece no Estádio da Madeira, no Funchal, e possui transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e Disney+, no streaming. Em Portugal, o canal Sport TV transmite o duelo por assinatura (confira a programação completa de futebol aqui).

O Porto é o líder do Campeonato Português, com 56 pontos, quatro a mais que o Sporting, segundo colocado.

Já o Nacional aparece na 13ª posição, com 21 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Notícias e prováveis escalações

Mesmo com alguns tropeços recentes, os números do Porto seguem chamando atenção. A equipe tem a melhor defesa da Liga, com apenas sete gols sofridos, além de 42 marcados e 18 vitórias em 21 rodadas. Fora de casa, o desempenho é quase impecável: são dez triunfos em 11 jogos, com saldo de 22 a 4. O time também marcou gols nas últimas 22 partidas consecutivas.

Ainda assim, o momento acende um alerta. O empate contra o Sporting aumentou para dois jogos a sequência sem vitória e gerou questionamentos externos, com críticas individuais e debates sobre decisões dentro de campo.

Do outro lado, o Nacional vem de empate sem gols diante do Casa Pia e, nos últimos três jogos, somou uma vitória, um empate e uma derrota. Atuando em casa, não perde há quatro partidas, mas também não vence há duas.

Nacional: Kaique, Alan Nuñez, Zé Vitor, Chico Gonçalves, José Gomes, Matheus Dias, Miguel Baeza, Igor Liziero, Pablo Ruan, Jesús Ramírez, Paulinho Bóia. Técnico: Tiago Margarido.

Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Thiago Silva, Jan Bednarek, Pablo Rosario, Seko Fofana, Victor Froholdt, Alan Varela, Pepê, Deniz Gül, Borja Sainz. Técnico: Francesco Farioli.

Desfalques

Nacional

Léo Santos, suspenso e Gabriel Verón, impedido pela cláusula de empréstimo.

Porto

Samu, lesionado e Francisco Moura, suspenso.

Quando é?

Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026

domingo, 15 de fevereiro de 2026 Horário: 12h30 (de Brasília)

12h30 (de Brasília) Local: Estádio da Madeira, Funchal, Portugal

