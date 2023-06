Nacional-PB x Campinense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela 10ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Nacional-PB e Campinense se enfrentam na tarde desta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), no estádio José Cavalcante, pela décima rodada do grupo A3 da Série D. A partida não teve a transmissão confirmada.

Vindo de vitória no jogo passado, o Nacional assumiu a vice-liderança do grupo, com 16 pontos. Já o Campinense empatou na rodada anterior e ficou em quinto lugar, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Nacional-PB: Rodrigo, Hitalo, Arthurzinho, Filipe Trindade, Moreilândia, Caio, Judicael, Bruno Menezes, Mandacaru e Esquerdinha.

Campinense: Gabriel, Fredson, Mauri, Maicon, Bruno Henrique, Jefferson, Willians, Bruno Collaço, João Carlos, Pedro e Thiaguinho.

Desfalques

Nacional-PB

Sem desfalques confirmados.

Campinense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?