Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Nacional de Patos e Santa Cruz se enfrentam na tarde deste domingo (21), no Estádio José Cavalcante, em Patos, a partir das 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo A3 da Série D. Até o momento, a CBF não divulgou informações sobre a transmissão do jogo.

Brigando pelas primeiras posições do Grupo A3, o Santa Cruz, com seis pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Na última rodada, venceu o Campinense por 1 a 0, enquanto o Nacional de Patos, também com seis pontos, bateu o Sousa por 1 a 0.

Prováveis e scalações

Santa Cruz: Michael; Léo Fernandes, Ítalo Melo, Guedes e Marcos Vinícius; Pingo, Fabrício e Chiquinho; Lucas Silva, Nadson e Pipico. Técnico: Felipe Conceição.

Nacional de Patos: Mauro; Bruno Menezes, Caio , Hitalo, Arthuzinho; Moreilândia, Filipe Trindade, Esquerdinha; Leo Cereja, Judicael e Pedro. Técnico: Rodrigo Fonseca.

Desfalques

Nacional de Patos

Sem desfalques confirmados.

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?