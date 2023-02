Nacional-PAR x Sport Huancayo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), pela Pré-Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sport Huancayo visita o Nacional-PAR na noite desta terça-feira (14), às 21h (de Brasília), no Defensores del Chaco, pela Pré-Libertadores. No primeiro jogo, o time peruano venceu por 2 a 1, a primeira vitória da equipe na história pela competição. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de estrear em 2023 com vitória sobre o Cuco por 3 a 0 na Copa Movistar, o Sport Huancayo venceu o Nacional por 2 a 1 em casa, com gols de Carlos Escobar e Ronal Huaccha, enquanto Feliciano Brizuela descontou. Do outro lado, o Nacional-PAR soma duas vitórias no Campeonato Paraguai, apesar da derrota na Pré-Libertadores.

Com o triunfo no primeiro jogo, o Sport Huancayo joga por um empate para ir à segunda fase. O Nacional precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória dos paraguaios por um gol leva a decisão aos pênaltis. Quem passar vai encarar o Sporting Cristal, no próximo dia 22, às 16h (de Brasília).

Prováveis escalações

Nacional-PAR: Espínola; Claudio Núñez, Baez, Rolón, Roman; Alfaro, Orzuza, Jordán Santacruz, Caballero, Mathías Martinez; Ocampos.

Sport Huancayo: Zamudio; Barreda, Colombo, Valoyes, Alfredo Rojas; Salcedo, Millán, Lliuya; Ross, Escobar, Juan Pérez.

Desfalques

Sport Huancayo

Sem desfalques confirmados.

Nacional-PAR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?