Nacional-AM x Trem ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Nacional-AM e Trem se enfrentam na tarde deste sábado (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Ismael Benigno, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida não teve transmissão confirmada pela CBF.

Na liderança do Grupo A1, o Nacional-AM entra em campo buscando manter a sua invencibilidade como mandante na competição. Em 5 jogos disputados em sua casa, foram quatro vitórias e um empate. Do outro lado, o Trem ocupa a última colocação do grupo, e busca a sua primeira vitória como visitante na competição.

Prováveis escalações

Nacional-AM: Jonathan, Clayton, Davy, Paulinho, Icaro, Wendel, Marcone, Iago, Iury Tanque, José, Erico Junior.

Trem: Eder, Adriano, Cleberson, Rubran, Tacio, Douglas, Zé Arthur, Dudu, Leandro, Edicleber, Pedro Foguete.

Desfalques

Nacional-AM

Alan, suspenso, desfalca o Nacional-AM.

Trem

Sem desfalques confirmados.

Quando é?