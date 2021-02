Nacho Fernandéz vê Gallardo "muito motivado para seguir no River Plate"

Queridinho dos brasileiros, treinador argentino não deve trocar o clube por outra equipe no futebol Sul-Americano

Um dos técnicos mais desejados no futebol brasileiro no momento, Marcelo Gallardo deve mesmo seguir no River Plate no futuro imediato. Pelo menos é assim que Nacho Fernandéz, mais novo reforço do Atlético-MG, vê a situação atual de seu ex-treinador.

Em entrevista a Rádio Continental argentina, Nacho, que é muito próximo de Gallardo, ressaltou a motivação do treinador para seguir no River.

"Eu o vejo e noto muito motivado para seguir no River por muito tempo, nunca senti que Marcelo poderia sair. Tem que ver quando terá o desejo de ir. Eu o vejo na Europa."

O meio-campista que chega domingo em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar um contrato de três anos com o Galo, destacou a importância do técnico argentino em seu desenvolvimento como jogador de futebol.

"Ele teve uma conversa comigo quando troquei de posição, me disse que no futebol moderno os jogadores se adaptam. E a partir disso comecei a melhorar. Gallardo me conveceu que podia jogar em várias posições de formas diferentes".

Nacho também comentou a eliminação para o Palmeiras, na semifinal da última Copa Libertadores, e disse que River acreditava ser o melhor time da competição naquele momento.

"Foi um momento que me quebrei mas que nada por como se deu toda a serie. Acreditávamos que éramos os mais fortes dos que estavam nas semis. Tínhamos a ilusão de ganhar a Copa outra vez".