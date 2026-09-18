Como os tempos mudaram, há 25 anos. Naquela época, em 2001, o então Michael Owen, de 21 anos, ganhou a Bola de Ouro, a mais prestigiosa e importante premiação individual do futebol mundial. Antes disso, o atacante havia conquistado a Copa da Uefa, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa com o Liverpool e marcado 24 gols no caminho até lá.

"Eu não fazia ideia do que era. Na época, isso nem era assunto na imprensa", revelou Owen no ano passado. Ele contou que soube do sucesso por telefone, pelo então técnico dos Reds. "Quando Gerard Houllier me ligou e disse que eu tinha ganhado a Bola de Ouro, perguntei: o que é isso, treinador?"

Não quero afirmar categoricamente que são esses os tempos que eu desejo de volta. Embora eu quase nunca tenha me entusiasmado com a Bola de Ouro, é claro que é completamente normal que sua importância tenha aumentado de forma perceptível nos últimos anos, tanto entre os jogadores quanto na percepção pública.

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Lamine Yamal e Kylian Mbappe antes da Bola de Ouro: autoelogio questionável

O que eu acho extremamente constrangedor, inadequado e arrogante, por outro lado, é o questionável autoelogio dos potenciais vencedores entre os 30 indicados. Ao mesmo tempo, ainda apoiado por verdadeiras campanhas de seus clubes, que não perdem nenhuma oportunidade de exaltar seu jogador de forma exagerada ou até declarar claramente que ele merece mais do que a concorrência.

"Por que não deveríamos fazer campanha por ele?", perguntou recentemente o técnico do Barcelona, Hansi Flick, em relação a seu pupilo Lamine Yamal, um dos favoritos para vencer na cerimônia deste ano, em 26 de outubro, em Londres. A minha resposta: porque isso não tem nada a ver com humildade e com a função de servir de exemplo. Porque, como incontáveis treinadores no mundo sempre enfatizam, a verdade está em campo e não são necessárias declarações fáceis de decifrar para colocar o próprio jogador acima dos outros. E porque, simplesmente, isso é antipático.

É completamente ridículo que um Yamal de 18 anos, como aconteceu recentemente, se sente e afirme: "Para ser sincero: acho que mereço esse prêmio este ano, por aquilo que ganhei." É completamente soberbo como Kylian Mbappe, do Real Madrid, se descreve como o "escolhido" e diz que "nenhum jogador foi melhor do que eu na última temporada". Imaginem se, nas categorias de base do esporte coletivo futebol, alguém falasse assim sobre si mesmo.

Bola de Ouro: os dez vencedores anteriores

Ano Vencedor 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 não foi concedido 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi

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Campanhas antes da entrega da Bola de Ouro: Jose Mourinho se expõe

Sem dúvida, essas campanhas direcionadas antes da premiação já não são novidade há muito tempo. Talvez elas tenham ganhado neste ano, em um esporte em que com razão sempre se enfatiza a importância do coletivo, algo a mais de egoísmo exibido. Mas já em 2013, por exemplo, o Real reuniu um grupo formado por Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas e Sergio Ramos para fazer muita propaganda para Cristiano Ronaldo na disputa com Lionel Messi e Franck Ribery, e isso infelizmente, na minha opinião, também com sucesso.

Há dois anos, os Merengues chegaram até a provocar um escândalo, quando cancelaram de última hora a viagem para Paris e boicotaram a cerimônia. Antes, havia vazado que Rodri, e não Vinicius Junior, venceria. Em vez disso, foi divulgado o seguinte comunicado: "Se os critérios da premiação não declaram Vinicius vencedor, os mesmos critérios deveriam declarar Carvajal vencedor. Como esse não foi o caso, é óbvio que a Bola de Ouro e a Uefa não respeitam o Real Madrid. E o Real Madrid não está onde não é respeitado."

E só recentemente ninguém menos que o atual técnico do Real, Jose Mourinho, revelou toda a insanidade política por trás da Bola de Ouro e se expôs. Em 2012, o português ainda afirmava: "Como se pode ganhar a Bola de Ouro sem conquistar títulos, sem vencer algo importante? Não me venham com Mundial de Clubes ou Supercopa, isso são pequenas coisas. Falem-me dos grandes títulos." Há poucas semanas, então, ele disse: "Não se pode dar a Bola de Ouro a um jogador só porque ele ganhou a Champions League ou a Copa do Mundo. Os melhores jogadores do mundo são dois, três ou quatro, e nós sabemos quem eles são e onde eles estão. Sabemos quem escreveu história individualmente neste verão."

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Bola de Ouro: necessidade de afirmação e hybris não deveriam ser recompensadas

Claro, Mbappe tem "argumentos para ganhar a Bola de Ouro", como ele disse. Claro, talvez possa e até deva ser um objetivo individual para jogadores tão excepcionais perseguir esse troféu. Mas eles jamais poderiam vencê-lo sem seus companheiros de equipe, ainda que alguns deles possam ser menos talentosos do que eles próprios.

Exibicionismo evidente, necessidade de afirmação, assim como a hybris de profissionais blasés e de clubes que, com esse tipo de comportamento, também contribuem para que o futebol moderno se afaste cada vez mais da base, não deveriam ser recompensados.

Antes que a última frase seja escrita aqui, quero enfatizar mais uma vez: não poderia me importar menos quem vai ganhar a Bola de Ouro em 2026. O fato, porém, de que Harry Kane, um forte candidato à vitória, supostamente tenha decidido conscientemente não fazer propaganda em causa própria antes da premiação me faz desejar que justamente um comportamento assim seja recompensado.

Bola de Ouro 2026: a shortlist de 30 nomes