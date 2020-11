Com desfalques, Brasil terá Everton Ribeiro como titular pela primeira vez

Meia do Flamengo vai começar entre os titulares contra a Venezuela e ficará responsável pela criação no meio-campo da seleção brasileira

A seleção brasileira encerra nesta quinta-feira (12) a preparação para encarar a amanhã, no Morumbi, pela terceira rodada das Eliminatórias da do 2022. Com desfalques, Tite dará oportunidade a Ribeiro, que, pela primeira vez, irá iniciar uma partida como titular da Canarinho.

O meia do deixou boa impressão nos dois últimos jogos contra e , quando foi acionado pelo treinador na segunda etapa nas duas oportunidades. Sem Coutinho e até mesmo Neymar, que ainda tenta se recuperar a tempo de servir à equipe, Tite precisa de alguém que tenha mais características de criar o jogo no meio-campo e, por isso, a chance para o Ribeiro.

Esta será a primeira vez que o jogador do Flamengo começará uma partida como titular. Desde 2014, quando fez sua estreia pela seleção brasileira, Everton Ribeiro entrou em campo oito vezes, mas nenhuma delas começando a partida.

A ideia de Tite para o meia do Flamengo é dar liberdade para que ele se movimente no campo, seja puxando da direita para o meio, seja puxando da esquerda para o meio, podendo fazer uma espécie de "dobradinha" com Renan Lodi, que também poderá flutuar, principalmente mais no ataque

Se Tite não contará com Neymar e Coutinho, tampouco Casemiro estará à disposição. O jogador, que foi cortado da Seleção dará vaga a Allan, de modo que o deve entrar em campo assim para enfrentar a Venezuela com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Lodi; Allan, Douglas Luiz, Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison.

Retrospecto contra os venezuelanos

A seleção brasileira já enfrentou a "Vinotinto" em 25 oportunidades, com larga vantagem para os brasileiros: são 21 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. A Canarinho também balançou as redes da Venezuela 89 vezes e sofreu apenas 8 gols.