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didier deschamps(C)Getty Images

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Na região árabe... Deschamps define seu “próximo destino realista”

França x Inglaterra
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D. Deschamps
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O técnico francês Didier Deschamps está prestes a encerrar uma era histórica de 14 anos à frente da seleção francesa; ele se prepara para disputar sua última partida com os “Galo” amanhã, sábado, contra a Inglaterra, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, enquanto os olhares se voltam para seu próximo destino, que pode ser a Arábia Saudita.

O jornal francês “Le Parisien” revelou, em uma reportagem detalhada, que Deschamps está avaliando seriamente suas opções futuras após o término de sua missão com os “Galo”, indicando que o experiente técnico francês não descarta a ideia de trabalhar na Arábia Saudita, mas sim a considera seu “próximo destino realista”, seja assumindo o comando da seleção saudita, seja liderando um dos grandes clubes do campeonato local.

O jornal francês esclareceu que Deschamps já recebeu contatos da parte saudita nos últimos anos, o que torna essa opção mais viável do que outras, especialmente considerando que a Federação Saudita de Futebol ainda não decidiu, até o momento, o destino de seu atual técnico, o grego Georgios Donis, que comandou a “Selecção Verde” em uma participação decepcionante que terminou com a eliminação precoce na fase de grupos da atual Copa do Mundo.

No entanto, o jornal confirmou que Deschamps ainda não tomou uma decisão definitiva sobre seu futuro e que se dedicará a refletir profundamente sobre as opções disponíveis após a cerimônia oficial de despedida da seleção francesa no domingo, em uma indicação de seu desejo de encerrar sua trajetória com os “Galo” com dignidade antes de anunciar qualquer novo passo.

A saída de Deschamps ocorre em meio a críticas generalizadas, nas quais muitos o responsabilizaram pela dura derrota sofrida pela França diante da Espanha por 0 a 2 na semifinal da Copa do Mundo, onde a seleção francesa apresentou um desempenho medíocre e decepcionante, apesar da trajetória brilhante e do excelente nível demonstrado pela equipe nas partidas anteriores ao longo de sua participação no torneio.

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