Na mira de três clubes, Filipe Luís vê crescer chance de ficar no Atlético de Madrid

Prioridade do lateral é renovar com os colchoneros, mas sabe que também interessa a Flamengo, PSG e Wolverhampton

O mercado está cada vez mais agitado para Filipe Luís. Perto de ter o contrato encerrado no , o lateral-esquerdo tem no momento pelo menos quatro alternativas concretas em mãos. A Goal apurou que o brasileiro está conversando com , , e, nos últimos dias, viu crescer a possibilidade de renovar o vínculo com o clube espanhol.

Permanecer nos colchoneros sempre foi a prioridade do jogador de 33 anos, que está no futebol espanhol desde 2005 - também já defendeu o B e Deportivo. Antes improvável, a renovação ganhou força porque o clube, além de ter fechado a venda do titular Lucas Hernández para o de Munique, tem encontrado dificuldades para negociar com um novo atleta para atuar na posição.

Enquanto aguarda os novos detalhes da proposta oficial para seguir no Atlético, Filipe Luís estuda com cautela outras frentes. Por meio dos amigos e ex-jogadores Savio e Guilherme Siqueira, hoje sócios da empresa espanhola You First Sports, sabe que o Flamengo é um candidato de peso na disputa. Os cariocas estão dispostos a oferecer um contrato com duração de dois a três anos.

O PSG também acompanha com bastante atenção a situação do veterano lateral-esquerdo. O interesse do clube francês, na verdade, é antigo. Uma transferência para Paris esteve muito perto de ser concretizada na temporada passada, mas, a pedido dos dirigentes espanhóis, o jogador acabou por abortar a negociação. Dias depois, revelou publicamente a história.

"Surgiu a chance de ir para o PSG, comentei com o Atlético e pedi a minha liberação. Quando falaram que não queriam que eu saísse e estipularam um preço que não ia ser pago, eu aceitei", explicou, em setembro do ano passado, nos , durante uma coletiva pela seleção brasileira.

Na , onde defendeu o em 2014/15, Filipe Luís está na lista de reforços do Wolverhampton, que, ao terminar a Premier League na sétima posição, conquistou uma inédita vaga na da próxima temporada. O clube, vale destacar, tem uma estreita relação com o empresário do brasileiro, o português Jorge Mendes, dono da Gestifute e que também cuida das carreiras de Cristiano Ronaldo e José Mourinho.